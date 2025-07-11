Неизвестное море Геродота: как под Великой пирамидой Гизы оказалась вода

Что, если под самой Великой пирамидой в Египте скрывается нечто большее, чем просто каменные залы и саркофаги? Возможно, именно это пытался донести до нас Геродот, когда писал о таинственном "море" под пирамидой. Долгое время его слова считались мифом — пока недавние открытия не заставили ученых пересмотреть прежние взгляды.
Геродот упоминал о большом море под пирамидой. На первый взгляд, это кажется нелепым: Гиза — это центр пустыни. Однако всё не так просто. Современные исследования дают основания полагать, что под пирамидой действительно есть водоём.
В одном из выпусков своей передачи Эрих фон Дэникен рассказывает о загадочной подземной камере, которая уходит глубоко под землю, делится на три уровня, а на самом нижнем действительно обнаружено много воды.
Эта структура вызывает множество вопросов:
Ситуация усложняется тем, что с нижнего уровня отходят ещё и другие ходы, но они пока остаются недоступными для изучения.
Интересно, что открытие не является секретом для египтологов. Описанная камера известна под названием "шахта Озириса". Это официально задокументированная археологическая находка, о которой специалисты знали задолго до того, как её показали в телепередаче.
Тем не менее, факт наличия подземной камеры, наполненной водой, под одной из самых известных пирамид мира, по-прежнему поражает воображение. Возможно, Геродот действительно что-то знал.
Еги́петские пирами́ды - древние каменные сооружения пирамидальной формы, расположенные в Египте.
В Средиземном море акулы встречаются повсеместно, но Чёрное море они игнорируют. Разбираемся, какие факторы отпугивают морских хищников от этого региона.