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Неизвестное море Геродота: как под Великой пирамидой Гизы оказалась вода

Шахта Озириса под пирамидой в Египте содержит три уровня и подземный водоём
1:54
Наука

Что, если под самой Великой пирамидой в Египте скрывается нечто большее, чем просто каменные залы и саркофаги? Возможно, именно это пытался донести до нас Геродот, когда писал о таинственном "море" под пирамидой. Долгое время его слова считались мифом — пока недавние открытия не заставили ученых пересмотреть прежние взгляды.

Египет
Фото: unsplash.com by Les Anderson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Египет

Геродот и подземное озеро

Геродот упоминал о большом море под пирамидой. На первый взгляд, это кажется нелепым: Гиза — это центр пустыни. Однако всё не так просто. Современные исследования дают основания полагать, что под пирамидой действительно есть водоём.

В одном из выпусков своей передачи Эрих фон Дэникен рассказывает о загадочной подземной камере, которая уходит глубоко под землю, делится на три уровня, а на самом нижнем действительно обнаружено много воды.

Загадочная камера под пирамидой

Эта структура вызывает множество вопросов:

  • Как её выдолбили в скале?
  • Куда делись тонны извлечённого камня?
  • Каким образом туда доставили массивные саркофаги?
  • И главное — откуда там вода?

Ситуация усложняется тем, что с нижнего уровня отходят ещё и другие ходы, но они пока остаются недоступными для изучения.

Что говорит наука

Интересно, что открытие не является секретом для египтологов. Описанная камера известна под названием "шахта Озириса". Это официально задокументированная археологическая находка, о которой специалисты знали задолго до того, как её показали в телепередаче.

Тем не менее, факт наличия подземной камеры, наполненной водой, под одной из самых известных пирамид мира, по-прежнему поражает воображение. Возможно, Геродот действительно что-то знал.

Уточнения

Еги́петские пирами́ды - древние каменные сооружения пирамидальной формы, расположенные в Египте.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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