Нейросети и ложь: какой тип студентов рискует перейти грань

Студенты с нарциссизмом и макиавеллизмом чаще используют ИИ для списывания — данные BMC Psychology

2:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Что, если стремление к успеху любой ценой и помощь нейросетей — звенья одной цепи? Новое исследование вскрыло тревожную закономерность: студенты с выраженными чертами нарциссизма, макиавеллизма и психопатии чаще используют ИИ для списывания.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Недовольная девушка за компьютером

Темная триада и ИИ: опасное сочетание

Черты так называемой "тёмной триады" давно привлекают внимание ученых. Люди с макиавеллизмом, нарциссизмом или психопатией склонны к манипуляциям, пренебрежению нормами и стремлению к личной выгоде. Добавьте сюда ещё и материализм — и получаете портрет потенциального нарушителя академических норм.

Исследование южнокорейских психологов, опубликованное в BMC Psychology, подтвердило гипотезу: такие студенты чаще прибегают к помощи ChatGPT, Midjourney и других нейросетей для фальсификации учебных работ.

Уникальная группа — творческие студенты

Более 500 учащихся творческих вузов китайской провинции Сычуань приняли участие в исследовании. Это будущие актеры, художники, дизайнеры и музыканты, для которых особенно важно проявлять креативность — и которым особенно сложно удержаться от искушения улучшить результаты с помощью технологий.

Что показали тесты и опросы

Студенты прошли стандартизированные опросники, оценивающие личностные черты, тревожность, прокрастинацию и отношение к нейросетям. Результаты оказались показательными:

Нарциссы используют ИИ, чтобы сохранить идеальный образ и вызвать восхищение.

Макиавеллисты — чтобы добиться успеха любой ценой.

Психопаты не испытывают угрызений совести при списывании.

А тревожность и прокрастинация — ускоряют процесс.

Интересный нюанс: к помощи ИИ чаще прибегали студенты с высоким уровнем учебной тревожности и склонностью откладывать задания. Это вызывало фрустрацию, усиливало стресс — и снова вело к обману. Получался замкнутый круг.

Как с этим быть

Авторы признают: исследование основано на самоотчетах, а значит, причинно-следственные связи требуют дополнительных подтверждений. Но уже сейчас ясно — универсального решения нет.

Однако эти данные могут лечь в основу разработки этических стандартов и программ психологической поддержки в вузах. Возможно, именно такие меры смогут разорвать порочный круг академического обмана с помощью ИИ.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации нервных сетей (биологических нейронных сетей) — сетей нервных клеток (нейронов) живого организма.

