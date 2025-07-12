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Интеллект и прогнозирование: как уровень IQ влияет на умение предсказывать будущее

Доусон: уровень интеллекта влияет на точность жизненных решений и оценок риска
2:40
Наука

Можно ли предсказать будущее? Как оказалось, у некоторых это действительно получается лучше. Новое исследование показало: чем выше интеллект, тем точнее человек оценивает вероятность тех или иных событий. Это умение напрямую связано с принятием решений и… успешностью в жизни.

Спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Спорт

Интеллект помогает не ошибаться

Профессор Крис Доусон из Университета Бата провёл анализ данных масштабного исследования English Longitudinal Study of Ageing (ELSA). В выборку вошли 3946 человек в возрасте от 50 лет. Они проходили тесты на когнитивные способности и оценивали вероятность дожить до определённого возраста.

После этого Доусон сравнил уровень IQ участников с точностью их прогнозов. Для этого он использовал официальную британскую статистику смертности и продолжительности жизни. Были учтены и другие важные факторы: здоровье, образ жизни, наследственность и даже генетические маркеры, связанные с интеллектом и образованием.

Ошибаются чаще — те, у кого IQ ниже

Результат оказался однозначным: те, кто набрал наименьшие баллы по тестам интеллекта, вдвое чаще ошибались в своих прогнозах по сравнению с теми, кто показал высокий IQ. Причём отклонения от статистических данных были как в сторону чрезмерного пессимизма, так и в сторону завышенного оптимизма.

А вот интеллектуально развитые участники исследования демонстрировали более точные и стабильные оценки. Их прогнозы почти не расходились с реальностью.

"Принятие правильных решений в любой сфере — от инвестиций и бизнеса до банального выбора, где перейти дорогу — зависит от того, насколько человек верно оценивает вероятные исходы", — подчёркивает Крис Доусон.

Не просто интеллект — основа экономической стабильности

Исследование также поднимает важную тему: завышенные или заниженные ожидания могут приводить к личным финансовым ошибкам. А в масштабах страны — даже сказываться на экономике. Значит, развитие навыков рационального прогнозирования — не только личное преимущество, но и общественная необходимость.

Что уже известно об IQ и успехе

Ранее учёные установили, что высокий интеллект коррелирует с уровнем образования, качеством жизни, здоровьем и карьерными достижениями. Теперь стало понятно: у умных людей есть ещё одно важное преимущество — они лучше предвидят будущее.

Уточнения

Оптимизм (от лат. optimus - "наилучший") — отношение, отражающее веру или надежду в положительный и желаемый исход тех или иных событий.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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