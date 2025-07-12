Метеор над Уралом ослепил ночное небо — что это было на самом деле

Метеор над Челябинской областью 11 июля не представляет опасности — Гроховский

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Ночью 11 июля небо над Челябинской областью озарила яркая вспышка — жители и камеры наблюдения зафиксировали пролет метеора. Видео быстро разошлось по соцсетям, вызвав волну обсуждений и догадок.

Фото: Designed by Freepik by stockgiu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Метеорит

Однако беспокоиться не о чем. По словам Виктора Гроховского, руководителя лаборатории Extra terra consortium Уральского федерального университета, подобные явления — далеко не редкость.

Почему такие явления происходят именно здесь

"У нас падения постоянно происходят на Земле, поэтому ничего удивительного", — объясняет ученый.

Главная причина, почему метеоры чаще замечают именно над Уралом, вовсе не в каком-то "притяжении" региона. Просто здесь действует мощная система наблюдения за небом. Благодаря болидной сети и энтузиастам с камерами Starvision удается зафиксировать даже самые краткие появления небесных тел.

А метеор точно упал в Челябинской области

На самом деле — не факт. Хотя его видели именно в этом регионе, траектория может оказаться совсем другой.

"Нет никакой гарантии, что он в Челябинской области вообще приземлился. Пока не имеем расчетных данных — мог и в Курганскую, и в Свердловскую область лететь", — отметил Гроховский.

Специалисты сейчас обрабатывают собранные данные, и на определение точного места пролета и возможного падения может уйти несколько дней.

Есть ли опасность для людей

Категорически нет. Такие метеоры, хоть и выглядят эффектно, представляют минимальную угрозу. Это не первый и точно не последний случай, когда небесное тело пересекает ночное небо — и, как правило, бесследно исчезает.

Уточнения

Метео́р (др.-греч. μετέωρος, "парящий в воздухе") — явление, возникающее при сгорании в атмосфере Земли метеорных тел (например, осколков комет, астероидов или же мусора).

