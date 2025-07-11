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Сатурн под ударом: учёные в поисках правды о загадочной вспышке

На Сатурне зафиксировали световую вспышку — снимок, который потряс NASA
2:19
Наука

5 июля произошло нечто странное — в атмосфере Сатурна вспыхнул световой импульс. Его заметил Марио Рана, сотрудник NASA и астроном-любитель, который в рамках проекта DeTeCt анализирует изображения Юпитера и Сатурна в поисках следов столкновений.

Сатурн
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Сатурн

Его снимок уже вызвал настоящий переполох в научном сообществе: возможно, перед нами первый зафиксированный в реальном времени удар по Сатурну.

Почему это важно

Хотя газовые гиганты, такие как Юпитер и Сатурн, регулярно подвергаются бомбардировкам астероидами и кометами — около семи раз в год — увидеть сам момент удара крайне сложно. Их плотные облачные оболочки, состоящие из водорода и гелия, буквально "поглощают" последствия столкновений, не оставляя следов, как это происходит на Марсе или Земле.

Кадр, который может войти в историю

Фотография Раны уже передана в Planetary Virtual Observatory and Laboratory (Pvol) для проверки. Сейчас исследователи ищут дополнительные снимки и видеозаписи от других астрономов — возможно, кто-то случайно тоже зафиксировал тот же момент. Особенно интересует период с 7:00 до 7:15 по итальянскому времени.

"Есть шанс, что кто-то уже видел это, но не придал значения — принял за сбой камеры", — комментирует Марк Норрис из Университета Центрального Ланкашира.

"Мы пока не уверены, было ли это слабым ударом или просто дефектом изображения", — добавляет Рикардо Уэсо из Университета Страны Басков.

Главная проблема — нехватка данных

Даже если выяснится, что вспышка — это действительно результат удара, узнать, чем именно был поражён Сатурн, вряд ли получится. Чтобы вычислить массу, скорость и состав объекта, нужно засечь его ещё до столкновения — как это произошло в 1994 году с кометой Шумейкеров — Леви 9, врезавшейся в Юпитер.

Тем не менее, даже такая кратковременная вспышка может многое рассказать — если, конечно, удастся найти ещё подтверждения. А пока астрономы всего мира пересматривают свои архивы, надеясь обнаружить ту самую секунду.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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