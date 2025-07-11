Первая орбитальная дозаправка? Все следят за действиями Китая

Что общего между топливной канистрой и двумя спутниками на высоте 35 000 км? Возможно, именно она связала китайские спутники SJ-21 и SJ-25 в то, что может оказаться первым в истории орбитальным дозаправлением.
2 июля спутники Shijian-21 и Shijian-25 сблизились и, по данным наблюдателей, с тех пор остаются соединёнными. Хотя официальных комментариев от Китая не последовало, мировое сообщество уже обсуждает — речь может идти о первой дозаправке на геостационарной орбите.
Геостационарная орбита — стратегически значимое пространство. Здесь размещаются ключевые спутники связи и наблюдения. Возможность дозаправки может кардинально изменить правила игры, ведь:
США с 2014 года используют спутники GSSAP, способные инспектировать аппараты на этой орбите, но их действия ограничены топливом.
Китай, напротив, делает ставку на новые технологии, позволяющие продлевать миссии и проводить операции гибко и долговременно.
Технологии сближения и "захвата" спутников имеют двойной потенциал: они полезны как для очистки орбиты, так и для возможной дестабилизации чужих спутниковых систем. США уже отреагировали, приблизив два спутника-наблюдателя GSSAP к китайскому тандему.
"Когда наши спутники приближаются, китайские — сразу уходят. Это говорит о многом", — отметил бывший замглавы Космического командования США Джон Шоу.
По данным компании COMSPOC, которая отслеживает объекты в космосе, SJ-21 и SJ-25 дважды сближались — 13 и 30 июня — перед окончательной стыковкой 2 июля. Однако доказательств самого факта передачи топлива пока нет.
Тем не менее, если после разъединения SJ-21 начнёт демонстрировать новые возможности движения — это станет прямым подтверждением успешной заправки.
Ранее подобные стыковки производились американской Northrop Grumman — их аппараты брали под контроль старые спутники, но топлива не передавали. Китай, похоже, сделал следующий шаг — и тем самым изменил весь расклад на орбите.
Геостациона́рная орби́та (ГСО) — круговая орбита, расположенная над экватором Земли (0° широты), находясь на которой искусственный спутник обращается вокруг планеты с угловой скоростью, равной угловой скорости вращения Земли вокруг оси.
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