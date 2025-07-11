Автономные операции: роботы уже работают лучше, чем люди

Исследователи предполагают, что в течение ближайших десяти лет может начаться использование роботизированной хирургии на людях.
Роботы-хирурги были обучены на видео операциях, проведенных медиками на органах мертвых свиней. Команда из Университета Джона Хопкинса добилась 100%-ного успеха в восьми операциях, что стало настоящим прорывом.
Королевский колледж хирургов Великобритании назвал это открытие многообещающим, а Джон МакГрат, эксперт по роботизированной хирургии, отметил, что такие достижения приближают нас к внедрению автономных технологий в медицину.
Роботы, используя нейронные сети, могут работать с мягкими тканями, как, например, желчный пузырь. Хотя они немного медленнее людей, их движения более плавные, и они могут исправлять свои ошибки во время операции.
В Национальной службе здравоохранения Англии большинство операций всё ещё контролируются врачами, но министр здравоохранения заявил, что в ближайшие десять лет большинство операций с замочными скважинами будут проводиться с помощью роботов.
На операцию у роботов уходило чуть больше пяти минут, и они корректировали свои действия шесть раз без вмешательства человека. Аксель Кригер из Университета Джона Хопкинса подчеркнул, что это важный шаг к полноценным автономным операциям.
МакГрат считает, что в будущем хирурги смогут одновременно контролировать несколько роботизированных операций, что повысит скорость и точность проведения простых процедур, таких как удаление желчного пузыря, пишет The Guardian.
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