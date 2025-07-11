Автономные операции: роботы уже работают лучше, чем люди

Автономные операции: как роботы меняют медицину

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи предполагают, что в течение ближайших десяти лет может начаться использование роботизированной хирургии на людях.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Врачи

Роботы-хирурги были обучены на видео операциях, проведенных медиками на органах мертвых свиней. Команда из Университета Джона Хопкинса добилась 100%-ного успеха в восьми операциях, что стало настоящим прорывом.

Королевский колледж хирургов Великобритании назвал это открытие многообещающим, а Джон МакГрат, эксперт по роботизированной хирургии, отметил, что такие достижения приближают нас к внедрению автономных технологий в медицину.

Роботы, используя нейронные сети, могут работать с мягкими тканями, как, например, желчный пузырь. Хотя они немного медленнее людей, их движения более плавные, и они могут исправлять свои ошибки во время операции.

В Национальной службе здравоохранения Англии большинство операций всё ещё контролируются врачами, но министр здравоохранения заявил, что в ближайшие десять лет большинство операций с замочными скважинами будут проводиться с помощью роботов.

На операцию у роботов уходило чуть больше пяти минут, и они корректировали свои действия шесть раз без вмешательства человека. Аксель Кригер из Университета Джона Хопкинса подчеркнул, что это важный шаг к полноценным автономным операциям.

МакГрат считает, что в будущем хирурги смогут одновременно контролировать несколько роботизированных операций, что повысит скорость и точность проведения простых процедур, таких как удаление желчного пузыря, пишет The Guardian.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

