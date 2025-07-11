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Молекула-катализатор: как она изменит будущее антибиотикотерапии?

Учёные синтезировали новые соединения для борьбы с устойчивыми инфекциями
1:14
Наука

Специалисты Научного центра трансляционной медицины Научно-технологического университета "Сириус" синтезировали новые химические соединения, которые могут активировать лечение опасных инфекций, устойчивых к традиционным антибиотикам.

Врачи
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Врачи

Эти соединения подавляют бактериальную защиту, что снижает устойчивость инфекций к лечению. Основным объектом эксперимента стал фермент, вырабатываемый бактериями, который помогает им противостоять стрессу, особенно во время приёма антибиотиков.

Сегодня карбапенемазопродуцирующие энтеробактерии становятся всё более распространёнными, и лечение инфекций, вызванных ими, обходится довольно дорого. Новый метод, основанный на комбинациях "синергист-антибиотик", обещает быть более эффективным и экономически доступным.

Одна из полученных молекул оказалась особенно эффективной в качестве катализатора действия популярных антибиотиков, таких как норфлоксацин, гентамицин, меропенем и цефепим. Она особенно хорошо работает против MRSA — патогена, вызывающего серьёзные заболевания, включая пневмонию и инфекции мочевыводящих путей.

Уточнения

Моле́кула (новолат. molecula, уменьшительное от лат. moles — масса) — электрически нейтральная частица, образованная из двух или более связанных химическими связями атомов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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