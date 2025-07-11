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Открытие века: на Марсе найдены следы полноводных рек протяженностью 16 000 км

Открытие на Марсе: сеть древних рек указывает на наличие осадков
1:22
Наука

Ученые обнаружили древние русла рек на Марсе, которые простираются на целых 10 000 миль (около 16 000 км).

Поверхность Марса
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Поверхность Марса

Это открытие предполагает, что когда-то на Красной планете было гораздо больше воды, чем считали ранее. Русла, возрастом более 3 миллиардов лет, были зафиксированы на высококачественных снимках, сделанных орбитальными аппаратами.

Некоторые из этих русел короткие, а другие образуют обширные сети. Исследователи предполагают, что полноводные реки могли образовываться благодаря регулярным осадкам, таким как дожди или снегопады.

Адам Лосекут, аспирант, отметил, что в области, где были сделаны находки, долгое время не было никаких признаков воды. Это открытие удивило ученых, так как оно указывает на неравномерное распределение воды на планете.

"Единственным источником, который мог бы поддерживать эти реки, были бы региональные осадки", — добавил он.

Одним из самых загадочных регионов является Ноахис Терра, где, по компьютерным моделям, должны были выпадать значительные осадки. Однако наличие долин и каньонов в этом районе было минимальным, что заставляет ученых задумываться о том, насколько влажной когда-то была эта область, пишет The Guardian.

Уточнения

Каньо́н (исп. cañón «труба, ущелье») — глубокая речная долина с очень крутыми, нередко отвесными склонами и узким дном, обычно полностью занятым руслом реки, образовавшаяся в результате выветривания и эрозивной активности реки по геохронологической шкале. В ущелье, в отличие от каньона, дно не полностью занято рекой, и часть дна часто занимает лес.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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