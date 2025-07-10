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Неожиданные пассажиры: пчёлы облепили самолёт в Сурате

Как пчёлы остановили самолёт: история задержки рейса в Индии
1:07
Наука

Рейс авиакомпании IndiGo из Сурата в Джайпур (Индия) был задержан более чем на час, потому что на самолет сел рой пчел.

Девушка ждет рейса
Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка ждет рейса

Инцидент произошел, когда грузчики загружали чемоданы. Представитель IndiGo сообщил, что задержка была вызвана ситуацией, не зависящей от них. Самолет ожидал разрешения на вылет, соблюдая все стандартные протоколы.

Аэропорт сначала попытался отогнать пчел с помощью дыма, но это не сработало. Затем была вызвана пожарная бригада, которая полила пчел водой, но это только привлекло ещё больше насекомых и вызвало панику среди сотрудников.

После того как пчел окурили дымом и полили водой, удалось отогнать их. В итоге самолет смог вылететь в Джайпур в 5:26 утра, более чем через час после того, как посадили пассажиров.

Это не первый случай, когда пчелы создают проблемы для рейсов. В прошлом году в Бразилии пассажиры также задержались из-за роя пчел, облепившего крыло самолета, пишет nypost.

Уточнения

Рейс (нидерл. Reis или нем. Reise — путешествие) — путь транспортного средства (корабля, судна, автомобиля, летательного аппарата и так далее) по определённому маршруту.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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