Как одно растение связывает два враждующих вида муравьёв в мирном сосуществовании

Как необычное тропическое растение обеспечивает жильём разные виды муравьёв

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2014 году Гийом Хомицки, биолог-эволюционист из Даремского университета, разрезал клубень растения размером с футбольный мяч, принадлежащий к роду Squamellaria. Эти необычные растения известны тем, что служат домом для муравьев, то есть имеют взаимовыгодное "сотрудничество" с ними.

Фото: ru.wikipedia.org by John Game is licensed under Free More info тропическое растение сквамеллярия

Сквамеллярия предоставляет муравьям защищенное место для гнездования, а взамен муравьи обеспечивают растения питательными веществами и переносят семена в новые места для роста.

Ожидая найти один вид муравьев, Хомицки обнаружил две отдельные колонии разных видов, что удивило его, так как известно, что разные группы муравьёв агрессивно настроены друг к другу. В статье в журнале Science исследователи показали, что некоторые растения создают отдельные жилища для разных колоний муравьев, позволяя им сосуществовать мирно.

Доктор Хомицки и его команда собрали образцы муравьев, забираясь на деревья в тропических лесах Фиджи, и использовали компьютерную томографию для изучения их внутренней структуры. Сканирование показало, что муравьиные гнезда состоят из ячеек с отдельными входами, подобно квартирам.

Чтобы проверить, достаточно ли изоляции для мирного сосуществования, исследователи удалили перегородки между двумя видами муравьёв. Результат оказался шокирующим: муравьи сразу начали драться насмерть, и через полчаса почти все они погибли, пишет nytimes.

Уточнения

Фи́джи — независимое государство в Океании на востоке Меланезии, расположенное на архипелаге Фиджи в юго-западной части Тихого океана, к северу от Новой Зеландии, к востоку от Вануату, к югу от Тувалу и к западу от Тонги. Столица Фиджи — город Сува. Официальный язык — фиджийский — один из австронезийских языков; официальными также признаны английский и фиджийский хинди.



