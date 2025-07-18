Римский офицер закопал состояние и исчез: клад всплыл через 2000 лет и удивил весь мир

Археологи RCE нашли в Нидерландах клад с 404 римскими и британскими монетами

5:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Осенью 2023 года в муниципалитете Бунник, расположенном в нидерландской провинции Утрехт, произошло археологическое открытие, которое специалисты уже называют уникальным. Два искателя с металлоискателями — Герт-Ян Месселаар и Рейнир Кёлинк — обнаружили тщательно спрятанный клад, состоящий из 404 золотых и серебряных монет римского и британского происхождения. Это первый подобный клад, найденный на материковой части Европы, в котором сочетаются монеты из обеих стран, и один из крупнейших по числу римских монет, найденных в этом регионе.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сокровище

После сообщения о находке в археологический центр Landschap Erfgoed Utrecht исследованием занялось Агентство по охране культурного наследия Нидерландов (RCE). Предварительный анализ показал, что монеты были захоронены примерно в 47 году н. э., незадолго после начала римской экспансии в Британию, которую возглавил император Клавдий.

Монеты с двух берегов Ла-Манша

Состав клада поразителен: 288 серебряных денариев, чеканившихся с 200 года до н. э. по 47 год н. э.; 72 римских золотых ауреуса, датируемых периодом с 19 года до н. э. по 47 год н. э.; и 44 британских золотых статера, изготовленных в период с 5 по 43 годы н. э. На некоторых статерах читается надпись "CVNO[BELINVS]" — отсылка к Кунобелину, могущественному правителю Британии до римского завоевания.

"Вероятнее всего, британские монеты стали трофеями в ходе вторжения, тогда как римская валюта использовалась для расчётов с солдатами", — считают археологи.

Такая интерпретация кажется правдоподобной: присутствие двух ауреусов, отчеканенных в 47 году и практически не имевших следов обращения, может говорить о том, что клад был зарыт сразу после его получения. Эти монеты могли быть частью свежей выплаты солдатам, только вернувшимся из Британии.

Добыча легионера или офицера

Наблюдая за качеством и объёмом клада, исследователи сделали предположение, что его владельцем был не рядовой солдат, а офицер, возможно, центурион. Зарплата центуриона в ту эпоху составляла примерно 3375 денариев в год, и найденный клад эквивалентен значительной сумме — это скорее годовой доход офицера, чем рядового легионера. Такая концентрация богатства указывает на высокое социальное положение владельца, а также на то, что он, возможно, хотел уберечь свою долю от грабежей, бедствий или даже налогов.

"Состояние монет, особенно римских ауреусов, свидетельствует о том, что они практически не были в обращении. Это редкий случай, когда археология буквально застала момент сразу после события", — отметил археолог Антон Круйшир, проводивший исследование находки.

Где и почему был спрятан клад

Клад был найден в заболоченной местности, где в древности невозможно было заниматься ни строительством, ни сельским хозяйством. Это может означать, что монеты были намеренно спрятаны в труднодоступном месте, чтобы их не нашли. Возможно, клад был зарыт в надежде вернуться за ним позже — или в качестве ритуального подношения богам.

Бунник, расположенный на Нижнегерманском лимесе — северной границе Римской империи, — был важной стратегической точкой в I веке. Поблизости находились римские сторожевые башни, а недалеко располагались крупные форты, такие как Трагетум (современный Утрехт) и Ульпия Новиомагус (Неймеген). Это говорит о высоком уровне милитаризации региона и подтверждает предположение, что клад имеет прямое отношение к военным действиям.

Сначала очистка, потом — музей

После извлечения монеты были переданы специалистам реставрационной мастерской Restaura в Херлене, где их тщательно очистили и задокументировали. Затем большая часть коллекции — 381 монета — была выкуплена Национальным музеем древностей в Лейдене. Сегодня они выставлены на постоянной экспозиции, посвящённой римскому периоду в истории Нидерландов.

Каждая из монет теперь также зарегистрирована в национальной базе данных "Переносные древности Нидерландов" (Portable Antiquities of the Netherlands, PAN), что делает эту коллекцию не только исторической, но и научной ценностью для будущих поколений.

Клад из Бунника — это не просто сокровище, но исторический документ, связующий материковую Европу и Британию времён бурной римской экспансии. Он иллюстрирует, как денежные потоки, военные походы и личные судьбы переплетались в одной точке — и как спустя почти две тысячи лет археология способна рассказать об этом с поразительной детализацией.

Уточнения

Клад — зарытые в земле или спрятанные иным способом деньги или ценные предметы, владелец которых неизвестен и не может быть найден, или же потерял на них право.

