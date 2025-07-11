Пока мы спали, на Марсе выросло нечто: от этого события даже у учёных мороз по коже

В NASA заявили, что на Марсе из-за таяния льда возникла иллюзия деревьев

5:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Марс снова дал повод для обсуждений: космическое агентство NASA опубликовало завораживающий снимок, на котором марсианский пейзаж словно усеян "деревьями". На первый взгляд кажется, будто кто-то посадил на Красной планете целую аллею, однако реальность гораздо прозаичнее — перед нами типичная иллюзия, вызванная погодными и геологическими процессами.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Поверхность Марса

Снимок был сделан ещё в 2008 году орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, который находился в космосе всего два года на момент этой съёмки. На фото запечатлены песчаные дюны в районе Северного полюса Марса, покрытые тающим углекислым льдом. На их поверхности — тёмные полосы, которые напоминают силуэты деревьев.

Лес, которого нет

NASA сразу уточнило, что никакие деревья на Марсе, конечно же, не растут. Иллюзия возникает из-за контрастных пятен, где тёмный песок стекает по склонам дюн. Во время марсианской весны Солнце начинает плавить поверхностный лёд, обнажая более тёмные слои. Эти потоки и оставляют на дюнах загадочные полосы, поначалу кажущиеся вертикальными объектами — но они не отбрасывают теней и не имеют стволов.

"Когда тёмный песок скапливается у вершины дюны, он может скатываться вниз, оставляя после себя тёмные полосы на поверхности. Эти полосы действительно похожи на деревья на фоне более светлого фона, но это всего лишь визуальный эффект", — пояснили в NASA.

Фотография охватывает область протяжённостью около километра, при этом детализация позволяет различать объекты до 25 сантиметров в поперечнике. Некоторые участки даже демонстрируют следы активного движения песка — клубы пыли указывают на происходящие оползни прямо во время съёмки.

Каменные лица и другие марсианские иллюзии

Однако "деревья" — далеко не единственная загадка марсианского песка. Красная планета то и дело подкидывает сюрпризы в виде причудливых форм, пробуждающих фантазию землян.

Один из таких случаев — снимок, сделанный марсоходом Perseverance в сентябре прошлого года. На нём запечатлён объект, напоминающий человеческое лицо: отчётливо видны надбровные дуги, глаза, нос и даже рот, слегка перекошенный влево. Конечно, речь идёт о камне с необычным рельефом, а не о реликвии древней марсианской цивилизации, но эффект поразительный.

Не менее любопытен и снимок, сделанный европейским зондом Mars Express в районе Южного полюса планеты. На нём можно разглядеть фигуру, напоминающую ангела с расправленными крыльями — или сердце, если смотреть под другим углом. Это тоже результат таяния углекислого льда и сложного рельефа, но фантастическая интерпретация неизменно вызывает живой отклик в сети.

"Кость" и "яма в бездну"

В 2014 году марсоход Curiosity передал на Землю фотографию, которая породила волну обсуждений: на песке лежал камень, подозрительно напоминающий человеческую бедренную кость. Учёные объяснили, что такая форма — результат ветровой и водной эрозии. На Марсе с его тонкой атмосферой и бурными климатическими циклами подобные "скульптуры природы" не редкость.

"Необычные очертания формируются под действием пыли, ветра и температурных колебаний. Это естественные процессы, а не следы жизни", — отмечают исследователи NASA.

Ещё один загадочный объект — идеально круглая тёмная яма, обнаруженная в 2017 году на Южном полюсе. NASA не смогло с уверенностью объяснить её происхождение, но одна из версий — обрушение свода подземной пещеры. По словам специалистов, подобные отверстия могут вести в систему подповерхностных туннелей — потенциально пригодных для жизни микробов или других простейших форм.

Почему мы видим то, чего нет

Все эти иллюзии — от деревьев до лиц и костей — работают благодаря особенностям человеческого восприятия. Наш мозг стремится находить знакомые образы даже в случайных контурах, будь то облака на небе или тени на песке. На Марсе, где цвета приглушены, а детали не всегда отчётливы, такая склонность особенно сильна.

Психологический феномен, при котором человек "видит" лица в неодушевлённых объектах, называется парейдолией. Он не имеет отношения к науке как таковой, но играет важную роль в популяризации космических исследований — ведь каждый "ангел" или "кость" вызывает живой интерес у широкой аудитории.

Иллюзии как напоминание о реальности

Хотя фотографии с Марса нередко вызывают ажиотаж, специалисты NASA и других агентств неизменно подчеркивают: пока что на Красной планете не найдено никаких свидетельств существования жизни. Все странные формы и очертания — лишь отражение сложного взаимодействия ландшафта, климата и света.

Но эти иллюзии несут важную функцию: они напоминают нам, насколько разнообразной и загадочной может быть даже мёртвая планета. А заодно подогревают интерес к дальнейшим исследованиям, благодаря которым когда-нибудь мы, возможно, действительно увидим на Марсе нечто живое — и это уже будет не игра света и тени.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

