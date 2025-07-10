Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно расставить розетки на кухне: советы дизайнеров
Шимпанзе начали засовывать траву в уши и ягодицы: культурное поведение животных
США вводят 50% тарифы на бразильский кофе, говядину и нефть — последствия для рынков
Приговорённый к четырём годам тюрьмы блогер-миллионник Хиза вышел на свободу досрочно
Причины жирной кожи при нормальном рационе: мнение специалистов
BLM объявило продажу нефтегазовых земель площадь 45 тысяч акров в Вайоминге
Без аттестации — ни шагу! Как 409 специалистов меняют лицо туризма в Нижнем Новгороде
Как правильно сварить холодец
Не спешите пить кальций: вот какая пищевая добавка реально спасает хрящи и связки

Запретили вылов: как климат влияет на запасы астраханской воблы

Астраханская вобла: учёные спрогнозировали восстановление запасов в течение трёх лет
1:16
Наука

Ученые прогнозируют, что для восстановления запасов астраханской воблы потребуется три года и более. Однако запрет на промысел могут снять раньше, если водохозяйственная обстановка в низовьях Волги улучшится.

Силуэты трех мужчин на фоне зеркальной воды ловят рыбу с лодки
Фото: commons.wikimedia.org by Hillebrand Steve, U.S. Fish and Wildlife Service
Силуэты трех мужчин на фоне зеркальной воды ловят рыбу с лодки

По словам замруководителя Росрыболовства Василия Соколова, критическое снижение запасов воблы связано не столько с рыболовством, сколько с нехваткой воды и трудностями воспроизводства рыбы из-за несинхронности весенних попусков. В этом году весенний попуск составил всего 73 кубокилометра, в то время как для эффективного воспроизводства необходимо около 125 кубокилометров.

Соколов также отметил, что несоответствие попусков с биологическими циклами рыбы усугубляет ситуацию. Рыбе необходимо, чтобы вода была нужной температуры и уровня, чтобы она могла отнереститься, а икра не обсохла.

В Росрыболовстве не считают, что рыбаки-любители виноваты в снижении запасов воблы, но предупреждают, что и промышленные, и любительские рыбаки могут негативно повлиять на ситуацию. Именно поэтому был введен полный запрет на вылов, кроме научно-исследовательских целей, пишет Fishnews.

Уточнения

Во́бла (лат. Rutilus caspicus) — вид лучепёрых рыб семейства карповых. Обитает в Каспийском море и Балхашском озере, составляет важный предмет промысла на нижней Волге.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного
Шоу-бизнес
Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Аудио 
Порядок подготовки стен к шпаклевке: требования к основанию и выбор грунтовки
Недвижимость
Порядок подготовки стен к шпаклевке: требования к основанию и выбор грунтовки Аудио 
Водителям объяснили, как уступать скорой на красный свет
Авто
Водителям объяснили, как уступать скорой на красный свет Аудио 
Популярное
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце

Судебное разбирательство между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным завершено. Узнайте, кого выберет суд в вопросе опеки над 12-летним Тимофеем.

Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются
Бабушки знали, что готовят: забытый деликатес возвращается на столы — вкуснее колбасы и полезнее мяса
Слишком много боли: Синнер покидает Уимблдон, как и Григор Димитров
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Царь саванны в панике: разбираемся, как обезьяны становятся опаснее львов
Доехала до дома — и развалилась: после этого пробега машина становится миной замедленного действия
Эти маленькие зверьки могут победить анаконду: скрытая сила хищников в джунглях Амазонки
Эти маленькие зверьки могут победить анаконду: скрытая сила хищников в джунглях Амазонки
Последние материалы
Шимпанзе начали засовывать траву в уши и ягодицы: культурное поведение животных
США вводят 50% тарифы на бразильский кофе, говядину и нефть — последствия для рынков
Приговорённый к четырём годам тюрьмы блогер-миллионник Хиза вышел на свободу досрочно
Причины жирной кожи при нормальном рационе: мнение специалистов
BLM объявило продажу нефтегазовых земель площадь 45 тысяч акров в Вайоминге
Без аттестации — ни шагу! Как 409 специалистов меняют лицо туризма в Нижнем Новгороде
Как правильно сварить холодец
Не спешите пить кальций: вот какая пищевая добавка реально спасает хрящи и связки
Как работает капельное орошение и чем полезно для овощных грядок
Оптимальные условия для содержания хомяков: размер клетки, режим, социализация
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.