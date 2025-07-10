Запретили вылов: как климат влияет на запасы астраханской воблы

Астраханская вобла: учёные спрогнозировали восстановление запасов в течение трёх лет

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые прогнозируют, что для восстановления запасов астраханской воблы потребуется три года и более. Однако запрет на промысел могут снять раньше, если водохозяйственная обстановка в низовьях Волги улучшится.

Фото: commons.wikimedia.org by Hillebrand Steve, U.S. Fish and Wildlife Service Силуэты трех мужчин на фоне зеркальной воды ловят рыбу с лодки

По словам замруководителя Росрыболовства Василия Соколова, критическое снижение запасов воблы связано не столько с рыболовством, сколько с нехваткой воды и трудностями воспроизводства рыбы из-за несинхронности весенних попусков. В этом году весенний попуск составил всего 73 кубокилометра, в то время как для эффективного воспроизводства необходимо около 125 кубокилометров.

Соколов также отметил, что несоответствие попусков с биологическими циклами рыбы усугубляет ситуацию. Рыбе необходимо, чтобы вода была нужной температуры и уровня, чтобы она могла отнереститься, а икра не обсохла.

В Росрыболовстве не считают, что рыбаки-любители виноваты в снижении запасов воблы, но предупреждают, что и промышленные, и любительские рыбаки могут негативно повлиять на ситуацию. Именно поэтому был введен полный запрет на вылов, кроме научно-исследовательских целей, пишет Fishnews.

Уточнения

Во́бла (лат. Rutilus caspicus) — вид лучепёрых рыб семейства карповых. Обитает в Каспийском море и Балхашском озере, составляет важный предмет промысла на нижней Волге.



