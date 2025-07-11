Искусственный интеллект помогает спасти жизни — новая разработка врачей

Что, если бы медицинские обследования стали не просто точными, а практически непогрешимыми? Именно такую задачу поставила перед собой команда Сеченовского университета.
В университете создают роботизированный колоноскоп нового поколения. Его "мозг" — искусственный интеллект, который анализирует изображение в реальном времени прямо во время исследования.
По словам инженера Института бионических технологий и инжиниринга Наиля Сальманова, одна из главных проблем классической колоноскопии — высокий риск пропустить полип, способный со временем перерасти в рак.
"Разработка позволит свести к минимуму риск пропустить полипы во время исследования", — отметил он.
Колоректальный рак — один из самых коварных: развивается медленно, но незаметно. Точность диагностики напрямую влияет на шансы пациента. Обычные колоноскопы не всегда справляются: обзор ограничен, врач может не заметить образования в "слепых зонах".
В разработке задействована междисциплинарная команда инженеров, клиницистов, программистов и робототехников. Вот ключевые особенности устройства:
По данным пресс-службы вуза, опытный ручной колоноскоп планируют представить уже в 2026 году. А вот полнофункциональный роботизированный вариант — годом позже, в 2027-м.
Колоноскопи́я (видеоколоноскопия, ВКС; фиброколоноскопия, ФКС) — медицинский эндоскопический лечебно-диагностический метод, во время которого врач осматривает и оценивает состояние внутренней поверхности толстой кишки при помощи эндоскопа.
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