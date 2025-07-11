Искусственный интеллект помогает спасти жизни — новая разработка врачей

Сеченовский университет разработал колоноскоп с ИИ для ранней диагностики рака

2:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Что, если бы медицинские обследования стали не просто точными, а практически непогрешимыми? Именно такую задачу поставила перед собой команда Сеченовского университета.

Фото: https://commons.wikimedia.org by WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co.KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ученые

Инновация на грани фантастики

В университете создают роботизированный колоноскоп нового поколения. Его "мозг" — искусственный интеллект, который анализирует изображение в реальном времени прямо во время исследования.

По словам инженера Института бионических технологий и инжиниринга Наиля Сальманова, одна из главных проблем классической колоноскопии — высокий риск пропустить полип, способный со временем перерасти в рак.

"Разработка позволит свести к минимуму риск пропустить полипы во время исследования", — отметил он.

Почему это важно

Колоректальный рак — один из самых коварных: развивается медленно, но незаметно. Точность диагностики напрямую влияет на шансы пациента. Обычные колоноскопы не всегда справляются: обзор ограничен, врач может не заметить образования в "слепых зонах".

Что предлагает новая технология

В разработке задействована междисциплинарная команда инженеров, клиницистов, программистов и робототехников. Вот ключевые особенности устройства:

Пять камер вместо одной — поле зрения расширяется до 340 градусов, что практически исключает "слепые зоны".

Объединение изображений в единую панораму — упрощает работу врача и снижает нагрузку на его внимание.

ИИ как цифровой помощник — параллельно с врачом анализирует изображение, давая "второе мнение" в реальном времени.

Мультиспектральное освещение — улучшает визуализацию тканей и помогает распознать даже минимальные изменения.

Когда ждать первую модель

По данным пресс-службы вуза, опытный ручной колоноскоп планируют представить уже в 2026 году. А вот полнофункциональный роботизированный вариант — годом позже, в 2027-м.

Уточнения

Колоноскопи́я (видеоколоноскопия, ВКС; фиброколоноскопия, ФКС) — медицинский эндоскопический лечебно-диагностический метод, во время которого врач осматривает и оценивает состояние внутренней поверхности толстой кишки при помощи эндоскопа.

