Картон в топливе? Вот почему пеллеты с отходами оказались мощнее обычных

Знали ли вы, что обычный картон может увеличить эффективность топливных пеллет почти на 20%? В Томском политехническом университете нашли способ превратить бумажные отходы в источник энергии, который превосходит классические аналоги по ключевым показателям.
Как объясняет руководитель исследования, доцент Галина Няшина из Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ, бумажные отходы повышают плотность и ударопрочность пеллет, а также увеличивают их теплотворную способность. То есть пеллеты горят дольше и эффективнее.
"Наша научная группа продолжает исследовать различные компонентные составы топливных пеллет с целью включения невостребованного сырья в энергетический цикл и переработку накопленных отходов", — говорит она.
Добавление всего 5% картона увеличило ударопрочность пеллет на 2%. При этом:
Кроме того, наблюдалось снижение скорости потери массы на 17%, что напрямую влияет на длительность горения.
Пеллеты с бумажными отходами оказались более термостойкими: начало их термического разложения происходит на 9-17% позже. Это означает, что такое топливо стабильно горит даже при высоких температурах, дольше выделяя тепло.
Новая разработка ТПУ уже признана перспективной для промышленного применения. Исследование поддержано Российским научным фондом, а результаты опубликованы в журнале Biomass and Bioenergy.
Пеллеты - цилиндрические гранулы из древесных отходов.
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