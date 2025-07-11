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Картон в топливе? Вот почему пеллеты с отходами оказались мощнее обычных

Учёные ТПУ улучшили топливные пеллеты за счёт бумажных отходов
1:52
Наука

Знали ли вы, что обычный картон может увеличить эффективность топливных пеллет почти на 20%? В Томском политехническом университете нашли способ превратить бумажные отходы в источник энергии, который превосходит классические аналоги по ключевым показателям.

Пеллеты
Фото: Flickr by U.S. Department of Agriculture, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пеллеты

Почему картон работает

Как объясняет руководитель исследования, доцент Галина Няшина из Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ, бумажные отходы повышают плотность и ударопрочность пеллет, а также увеличивают их теплотворную способность. То есть пеллеты горят дольше и эффективнее.

"Наша научная группа продолжает исследовать различные компонентные составы топливных пеллет с целью включения невостребованного сырья в энергетический цикл и переработку накопленных отходов", — говорит она.

Что показали эксперименты

Добавление всего 5% картона увеличило ударопрочность пеллет на 2%. При этом:

  • Твёрдость выросла на 24-55%.
  • Плотность увеличилась на 10%.
  • Общая эффективность — на 3-18% выше, чем у обычных древесных пеллет.

Кроме того, наблюдалось снижение скорости потери массы на 17%, что напрямую влияет на длительность горения.

Температурные плюсы

Пеллеты с бумажными отходами оказались более термостойкими: начало их термического разложения происходит на 9-17% позже. Это означает, что такое топливо стабильно горит даже при высоких температурах, дольше выделяя тепло.

Что дальше

Новая разработка ТПУ уже признана перспективной для промышленного применения. Исследование поддержано Российским научным фондом, а результаты опубликованы в журнале Biomass and Bioenergy.

Уточнения

Пеллеты - цилиндрические гранулы из древесных отходов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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