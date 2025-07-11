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Разработка, способная думать как человек: Россия готовит прорыв

Российский научный фонд открыл конкурс на разработку нейроморфных технологий
2:21
Наука

Мир цифровых технологий на пороге прорыва — и Россия не собирается оставаться в стороне. Стартовал новый этап конкурса грантов, посвящённый памяти академика Евгения Велихова, с внушительным финансированием и амбициозной целью: создание нейроморфных систем, способных обрабатывать данные так же эффективно, как человеческий мозг.

Нейроны
Фото: https://commons.wikimedia.org by Berkshire Community College Bioscience Image Library, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нейроны

Новый вызов для учёных

Российский научный фонд (РНФ) объявил о начале приёма заявок на конкурс, ориентированный на разработку аппаратно-программных решений, имитирующих работу нервной системы. Проекты, отобранные в рамках конкурса, получат ежегодную поддержку в размере от 50 до 100 миллионов рублей.

Конкурс проводится по инициативе президента Владимира Путина, озвученной в феврале 2025 года на Форуме будущих технологий.

Кто уже получил поддержку

Месяц назад РНФ завершил первую очередь аналогичного конкурса. Среди одобренных проектов — натрий-ионные аккумуляторы, элементы твердотельных топливных систем, термоэлектрические материалы и вычислительные платформы для физического моделирования. В роли заказчиков этих инициатив выступили крупные игроки рынка — "Росатом" и "Газпромбанк".

Ставка на нейроморфные технологии

Новый конкурс ориентирован на прорыв в области потоковой обработки информации и нейросетей. Участникам предстоит разработать прототип вычислительной системы на базе отечественного цифрового нейропроцессора "Алтай". Задачи включают в себя:

  • Построение алгоритмов анализа данных.
  • Разработку технологий с использованием мемристоров — резисторов с эффектом памяти.
  • Создание гибридных вычислительных комплексов.

Куратором проекта выступит АО "Лаборатория Касперского".

Памяти великого учёного

Академик Евгений Велихов оставил весомый след в науке. Один из главных разработчиков ИТЭР — международного проекта по термоядерному синтезу — он на протяжении десятилетий был его идеологом и организатором от России. Учёный скончался 5 декабря 2024 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации нервных сетей (биологических нейронных сетей) — сетей нервных клеток (нейронов) живого организма.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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