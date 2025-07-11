Разработка, способная думать как человек: Россия готовит прорыв

Мир цифровых технологий на пороге прорыва — и Россия не собирается оставаться в стороне. Стартовал новый этап конкурса грантов, посвящённый памяти академика Евгения Велихова, с внушительным финансированием и амбициозной целью: создание нейроморфных систем, способных обрабатывать данные так же эффективно, как человеческий мозг.
Российский научный фонд (РНФ) объявил о начале приёма заявок на конкурс, ориентированный на разработку аппаратно-программных решений, имитирующих работу нервной системы. Проекты, отобранные в рамках конкурса, получат ежегодную поддержку в размере от 50 до 100 миллионов рублей.
Конкурс проводится по инициативе президента Владимира Путина, озвученной в феврале 2025 года на Форуме будущих технологий.
Месяц назад РНФ завершил первую очередь аналогичного конкурса. Среди одобренных проектов — натрий-ионные аккумуляторы, элементы твердотельных топливных систем, термоэлектрические материалы и вычислительные платформы для физического моделирования. В роли заказчиков этих инициатив выступили крупные игроки рынка — "Росатом" и "Газпромбанк".
Новый конкурс ориентирован на прорыв в области потоковой обработки информации и нейросетей. Участникам предстоит разработать прототип вычислительной системы на базе отечественного цифрового нейропроцессора "Алтай". Задачи включают в себя:
Куратором проекта выступит АО "Лаборатория Касперского".
Академик Евгений Велихов оставил весомый след в науке. Один из главных разработчиков ИТЭР — международного проекта по термоядерному синтезу — он на протяжении десятилетий был его идеологом и организатором от России. Учёный скончался 5 декабря 2024 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище.
Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации нервных сетей (биологических нейронных сетей) — сетей нервных клеток (нейронов) живого организма.
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