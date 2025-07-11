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Люди покорили Гималаи на тысячи лет раньше — новое открытие

Генетики из Бирмингемского университета выявили заселение Гималаев 10 тысяч лет назад
2:07
Наука

10 тысяч лет назад — именно тогда человек впервые поднялся на склоны Гималаев и сумел выжить в условиях, где воздух буквально не даёт дышать.

Озера Гоке
Фото: commons.wikimedia.org by Cooper7979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Озера Гоке

Это открытие стало настоящей неожиданностью для учёных. До недавнего времени археологические находки указывали на более позднюю колонизацию этого сурового региона. Но теперь международная команда генетиков представила убедительные доказательства обратного.

Генетическая загадка горных народов

Впервые удалось полностью расшифровать геномы 87 человек, живущих в высокогорных районах Гималаев и соседнего Тибета — от Китая до Бутана, Непала и Индии. Это представители 16 различных регионов. В их ДНК исследователи обнаружили более 5 миллионов уникальных генетических вариаций, не встречающихся у обитателей равнин.

Не только денисовцы

Учёные давно подозревали, что уникальные особенности тибетцев — например, устойчивость к кислородному голоданию — связаны с древними видами людей. Известна, например, мутация EPAS1, переданная от денисовцев. Но новое исследование выявило десятки других мутаций, влияющих на дыхание, обмен веществ, иммунитет и физическую выносливость.

Общие корни и неожиданные миграции

Выяснилось, что все эти народы ближе друг к другу генетически, чем к жителям равнин. Это говорит о том, что предки нынешних горцев начали заселять высокогорья одновременно — по меньшей мере 10 тысяч лет назад. Позже, в эпоху империи Гупта и Тибетской империи, через Гималаи происходили волны миграций, что подтверждает: горы не были столь непроходимыми, как полагали раньше.

"Мы впервые получили возможность изучить генетическую историю жителей Гималаев и выявить те уникальные адаптации, которые позволяют им выживать на большой высоте…" — Марк Хабер, Бирмингемский университет (Дубай, ОАЭ).

Уточнения

Гене́тика (от греч. γενητῶς - "порождающий, происходящий от кого-то") — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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