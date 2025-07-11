Пещера раскрыла древний секрет: эти краски раньше считались невозможными

В Каповой пещере впервые обнаружили рисунки палеолита в голубом цвете

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Тысячи лет считалось, что пещерные художники эпохи палеолита использовали строго ограниченную палитру — красный, чёрный и жёлтый. Эти цвета находили и в других археологических памятниках того времени. Однако новая находка в Башкирии может полностью изменить наше понимание древнего искусства.

Фото: https://commons.wikimedia.org by amiteshikha, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Палеотит

Сенсация из недр Урала

Во время камеральной археологической практики студенты исторического факультета МГУ, разбирая материалы прошлых лет из Каповой пещеры (Южный Урал), обнаружили рисунки, выполненные в небесно-голубых оттенках. По мнению исследователей, эти изображения были созданы около 15-19 тысяч лет назад.

Цвета оказались неслучайными: пигменты имели насыщенную палитру, а составы красок — сложную рецептуру. Использовались мягкие, жидкие и пастообразные формы, чего прежде не фиксировали в подобных святилищах.

Почему это важно

До недавнего времени считалось, что символика цвета в палеолитическом искусстве подчинялась жёстким канонам. Обнаружение голубых пигментов, по словам доцента кафедры археологии МГУ Владислава Житенева, "рушит тезис о строгости палитры в культовых пещерах верхнего палеолита". Более того, находка "меняет представления о развитии палеолитической культуры и её символике", — добавил он.

Голубой как вызов традиции

Да, отдельные случаи использования голубого пигмента были известны на стоянках от Сибири до Кавказа, но в пещерах с настенной живописью это — впервые. В святилищах, где всё подчинено ритуалу, внезапное появление такого цвета говорит о куда более богатом культурном контексте.

Краски, которых не ждали

На фоне привычных красных и жёлтых оттенков небесно-голубой цвет выглядит не просто отклонением, а вызовом. Его наличие в древнем святилище может означать существование иного символического языка, пока ещё не разгаданного.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам.

