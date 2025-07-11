Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На что влияет соседство культур: 5 неожиданных пар для здорового урожая
Стоимость тура в Абхазию на 16 июля снизилась до 22 тыс. рублей с перелётом
Что делать после тренировки, чтобы результат был ещё лучше: 8 советов
Процент жира в организме: что важно знать о нормах и измерениях
Аллерголог Станислав Палецкий объяснил, при каких продуктах пищевая аллергия сохраняется на всю жизнь
Приготовление глазуньи в микроволновке за 2 минуты — рецепт без сковороды
Когда придётся отказаться от любимых бургеров: тариф на бразильскую говядину в США
Названы типичные ошибки при продаже подержанных автомобилей
Простые меры по удалению мха с газона без применения агрессивной химии

Пещера раскрыла древний секрет: эти краски раньше считались невозможными

В Каповой пещере впервые обнаружили рисунки палеолита в голубом цвете
2:08
Наука

Тысячи лет считалось, что пещерные художники эпохи палеолита использовали строго ограниченную палитру — красный, чёрный и жёлтый. Эти цвета находили и в других археологических памятниках того времени. Однако новая находка в Башкирии может полностью изменить наше понимание древнего искусства.

Палеотит
Фото: https://commons.wikimedia.org by amiteshikha, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Палеотит

Сенсация из недр Урала

Во время камеральной археологической практики студенты исторического факультета МГУ, разбирая материалы прошлых лет из Каповой пещеры (Южный Урал), обнаружили рисунки, выполненные в небесно-голубых оттенках. По мнению исследователей, эти изображения были созданы около 15-19 тысяч лет назад.

Цвета оказались неслучайными: пигменты имели насыщенную палитру, а составы красок — сложную рецептуру. Использовались мягкие, жидкие и пастообразные формы, чего прежде не фиксировали в подобных святилищах.

Почему это важно

До недавнего времени считалось, что символика цвета в палеолитическом искусстве подчинялась жёстким канонам. Обнаружение голубых пигментов, по словам доцента кафедры археологии МГУ Владислава Житенева, "рушит тезис о строгости палитры в культовых пещерах верхнего палеолита". Более того, находка "меняет представления о развитии палеолитической культуры и её символике", — добавил он.

Голубой как вызов традиции

Да, отдельные случаи использования голубого пигмента были известны на стоянках от Сибири до Кавказа, но в пещерах с настенной живописью это — впервые. В святилищах, где всё подчинено ритуалу, внезапное появление такого цвета говорит о куда более богатом культурном контексте.

Краски, которых не ждали

На фоне привычных красных и жёлтых оттенков небесно-голубой цвет выглядит не просто отклонением, а вызовом. Его наличие в древнем святилище может означать существование иного символического языка, пока ещё не разгаданного.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Почему стоит понимать жесты байкеров — даже если вы за рулём авто
Авто
Почему стоит понимать жесты байкеров — даже если вы за рулём авто Аудио 
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины"
Домашние животные
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины" Аудио 
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали
Еда и рецепты
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали Аудио 
Популярное
Мышь на подушке — это не любовь: почему коты приносят домой добычу

Почему коты приносят домой мёртвых мышей или игрушки? Это вовсе не знак любви. За этим кроется древний инстинкт, и его логика вас точно удивит.

Поведение домашних кошек при охоте связано с инстинктами
Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы
Пять последних просьб кошки: как понять, что конец близок
Пока мы спали, на Марсе выросло нечто: от этого события даже у учёных мороз по коже
Что означает постукивание по шлему: язык байкеров на дороге
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Этот нейтральный ответ может спасти вас от штрафа: водителям стоит его запомнить
Он весил, как слон: кабан-монстр, которого не утащила даже машина
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Последние материалы
Стоимость тура в Абхазию на 16 июля снизилась до 22 тыс. рублей с перелётом
Что делать после тренировки, чтобы результат был ещё лучше: 8 советов
Процент жира в организме: что важно знать о нормах и измерениях
Аллерголог Станислав Палецкий объяснил, при каких продуктах пищевая аллергия сохраняется на всю жизнь
Приготовление глазуньи в микроволновке за 2 минуты — рецепт без сковороды
Когда придётся отказаться от любимых бургеров: тариф на бразильскую говядину в США
Названы типичные ошибки при продаже подержанных автомобилей
Простые меры по удалению мха с газона без применения агрессивной химии
Пляжный отдых в Тоскане остаётся доступным по ценам — данные TuristiPerCaso
Список обязательных действий перед отъездом в отпуск для безопасности дома
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.