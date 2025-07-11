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Странные сигналы мозга: исследование раскрыло главный сбой у детей с РАС

У детей с аутизмом выявлен нейронный дисбаланс — исследование ВШЭ и США
2:23
Наука

Почему мозг ребёнка с аутизмом не может быстро "переключиться"? Ученые из России и США нашли ответ — и он оказался глубже, чем считалось ранее.

ребенок в коляске
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ребенок в коляске

Дисбаланс в мозге

Исследование показало, что у детей с аутизмом нарушен баланс между работой отдельных сетей мозга и их взаимодействием. Они не работают слаженно, как это происходит у детей с типичным развитием. В результате мозг не может гибко переключаться между внутренними мыслями и внешними сигналами.

"Вместо чёткой внутренней координации возникает перекрестная активность, которая мешает мозгу адаптироваться", — объясняет Алина Миннигулова, научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ.

Как проходило исследование

Ученые провели наблюдение за мозговой активностью более 100 детей с аутизмом и 80 сверстников без диагноза. Они использовали функциональную МРТ, чтобы увидеть, как нейронные сети взаимодействуют между собой в реальном времени.

Кроме того, с помощью тестов специалисты оценивали навыки внимания, самоконтроля, социальных взаимодействий и моторики. Все полученные данные сопоставили и выявили важные отличия.

Слабые звенья

Главный вывод: у детей с РАС значительно хуже развиты внутренние связи в сети когнитивного контроля. А именно она отвечает за управление вниманием, действиями и поведением. Чем слабее эта сеть, тем труднее ребенку концентрироваться и контролировать себя.

Но есть и другой важный момент — усиливаются связи между когнитивной и сенсомоторной сетями. Это, как выяснилось, тоже мешает: такие "переплетения" затрудняют социальное поведение и коммуникацию.

Что это значит для будущего

Интересно, что ни ослабление, ни усиление этих связей не сказалось на контроле движений. Это подсказывает ученым, что за двигательную координацию отвечают другие нейронные механизмы.

Открытие важно не только для понимания природы аутизма, но и для разработки новых методов диагностики и терапии. Понимание того, как именно мозг нарушает привычные сценарии взаимодействия, может стать ключом к более эффективной помощи детям с РАС.

Уточнения

Аути́зм (также известный как инфанти́льный аути́зм (англ. infantile autism), де́тский аути́зм (childhood autism), ра́нний инфанти́льный/де́тский аути́зм (early infantile/childhood autism), синдро́м Ка́ннера или аути́зм Ка́ннера (Kanner's autism), в DSM-IV — аутисти́ческое расстро́йство (autistic disorder)) — расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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