Древнейший портрет фараона: в Египте нашли гравюру, предвосхищающую эпоху царей

Царская борода, символ солнца и лодка власти: разгадка каменного рельефа под Асуаном

3:03 Your browser does not support the audio element. Наука

В Египте, в долине Нижнего Нила рядом с Асуаном, археологи сделали одно из самых интригующих открытий последних лет — древнюю каменную гравюру, поразительно схожую с изображениями первых фараонов.

Фото: commons.wikimedia by No machine-readable author provided, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Палетка Нармера

На фоне нехватки информации о переходном периоде между доисторическими племенами и централизованным государством Египетского царства, это открытие может стать ключевым элементом в реконструкции ранней истории страны.

Гравюра, обнаруженная в труднодоступном районе, изображает пять фигур, тянущих богато украшенную лодку, в центре которой сидит персонаж с характерной удлинённой челюстью. Это может быть намёком на ложную царскую бороду — один из древнейших символов власти в Египте.

Такой стиль изображения отсылает к раннединастическому периоду, и особенно напоминает сцены, запечатлённые на знаменитой палетке Нармера — первого исторически засвидетельствованного фараона, объединившего Верхний и Нижний Египет около 3100 года до н. э.

Анализ показывает, что гравюра датируется началом IV тысячелетия до н. э., то есть моментом между Протодинастическим и Раннединастическим периодами. Это время, когда Египет ещё только формировался как централизованное государство, и политическая власть могла быть распределённой между локальными вождями или прототипами будущих фараонов.

Особое значение имеет сюжет гравюры: лодка, фигуры в процессе буксировки, фигура на троне. В тот период лодки ассоциировались не просто с транспортом, а с путешествием солнца, ритуалами перехода в загробный мир и даже легитимацией власти через сакральные образы.

По мнению историков, рельеф мог выполнять роль визуального заявления о власти — своего рода "наскальной пропаганды" до изобретения письменности.

Это делает находку не только культурной редкостью, но и потенциальным свидетельством зарождения политической идеологии на территории древнего Египта. Причём особенно важно, что такие гравюры крайне редки: до наших дней дошло всего несколько подобных изображений, а условия для их сохранения становятся всё менее благоприятными.

Археологи предупреждают, что ландшафт долины Асуана активно меняется: добыча камня, строительство и другие формы вмешательства угрожают исчезновением подобных памятников. Если рельеф не будет задокументирован и защищён, он может быть утрачен навсегда — вместе с фрагментом истории, который ещё только начинает открываться перед наукой.

Таким образом, найденная гравюра — это не просто древний рисунок, а возможное свидетельство зарождения царской власти, образа фараона и самой идеи централизованного Египта. И именно такие открытия дают шанс лучше понять, как начиналась одна из величайших цивилизаций древности.

Уточнения

Нарме́р (Хор-Нармер, вероятно, означает «Хор — Свирепый Сом») — фараон-основатель I династии Раннего царства Древнего Египта (по другим данным – последний из 0 династии), правивший в конце XXXII века до н. э.; один из фараонов, объединивших Верхний и Нижний Египет.



Пале́тка Нарме́ра — алевролитовая пластина (палетка) культового назначения, которая использовалась для ритуального растирания красок. Датируется концом IV тыс. до н. э. На обеих сторонах палетки имеются рельефные изображения фараона Нармера.

