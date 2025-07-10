Древнейший портрет фараона: в Египте нашли гравюру, предвосхищающую эпоху царей

В Египте, в долине Нижнего Нила рядом с Асуаном, археологи сделали одно из самых интригующих открытий последних лет — древнюю каменную гравюру, поразительно схожую с изображениями первых фараонов.
На фоне нехватки информации о переходном периоде между доисторическими племенами и централизованным государством Египетского царства, это открытие может стать ключевым элементом в реконструкции ранней истории страны.
Гравюра, обнаруженная в труднодоступном районе, изображает пять фигур, тянущих богато украшенную лодку, в центре которой сидит персонаж с характерной удлинённой челюстью. Это может быть намёком на ложную царскую бороду — один из древнейших символов власти в Египте.
Такой стиль изображения отсылает к раннединастическому периоду, и особенно напоминает сцены, запечатлённые на знаменитой палетке Нармера — первого исторически засвидетельствованного фараона, объединившего Верхний и Нижний Египет около 3100 года до н. э.
Анализ показывает, что гравюра датируется началом IV тысячелетия до н. э., то есть моментом между Протодинастическим и Раннединастическим периодами. Это время, когда Египет ещё только формировался как централизованное государство, и политическая власть могла быть распределённой между локальными вождями или прототипами будущих фараонов.
Особое значение имеет сюжет гравюры: лодка, фигуры в процессе буксировки, фигура на троне. В тот период лодки ассоциировались не просто с транспортом, а с путешествием солнца, ритуалами перехода в загробный мир и даже легитимацией власти через сакральные образы.
По мнению историков, рельеф мог выполнять роль визуального заявления о власти — своего рода "наскальной пропаганды" до изобретения письменности.
Это делает находку не только культурной редкостью, но и потенциальным свидетельством зарождения политической идеологии на территории древнего Египта. Причём особенно важно, что такие гравюры крайне редки: до наших дней дошло всего несколько подобных изображений, а условия для их сохранения становятся всё менее благоприятными.
Археологи предупреждают, что ландшафт долины Асуана активно меняется: добыча камня, строительство и другие формы вмешательства угрожают исчезновением подобных памятников. Если рельеф не будет задокументирован и защищён, он может быть утрачен навсегда — вместе с фрагментом истории, который ещё только начинает открываться перед наукой.
Таким образом, найденная гравюра — это не просто древний рисунок, а возможное свидетельство зарождения царской власти, образа фараона и самой идеи централизованного Египта. И именно такие открытия дают шанс лучше понять, как начиналась одна из величайших цивилизаций древности.
Нарме́р (Хор-Нармер, вероятно, означает «Хор — Свирепый Сом») — фараон-основатель I династии Раннего царства Древнего Египта (по другим данным – последний из 0 династии), правивший в конце XXXII века до н. э.; один из фараонов, объединивших Верхний и Нижний Египет.
Пале́тка Нарме́ра — алевролитовая пластина (палетка) культового назначения, которая использовалась для ритуального растирания красок. Датируется концом IV тыс. до н. э. На обеих сторонах палетки имеются рельефные изображения фараона Нармера.
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