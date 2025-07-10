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Древнейший портрет фараона: в Египте нашли гравюру, предвосхищающую эпоху царей

Царская борода, символ солнца и лодка власти: разгадка каменного рельефа под Асуаном
3:03
Наука

В Египте, в долине Нижнего Нила рядом с Асуаном, археологи сделали одно из самых интригующих открытий последних лет — древнюю каменную гравюру, поразительно схожую с изображениями первых фараонов.

Палетка Нармера
Фото: commons.wikimedia by No machine-readable author provided, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Палетка Нармера

На фоне нехватки информации о переходном периоде между доисторическими племенами и централизованным государством Египетского царства, это открытие может стать ключевым элементом в реконструкции ранней истории страны.

Гравюра, обнаруженная в труднодоступном районе, изображает пять фигур, тянущих богато украшенную лодку, в центре которой сидит персонаж с характерной удлинённой челюстью. Это может быть намёком на ложную царскую бороду — один из древнейших символов власти в Египте.

Такой стиль изображения отсылает к раннединастическому периоду, и особенно напоминает сцены, запечатлённые на знаменитой палетке Нармера — первого исторически засвидетельствованного фараона, объединившего Верхний и Нижний Египет около 3100 года до н. э.

Анализ показывает, что гравюра датируется началом IV тысячелетия до н. э., то есть моментом между Протодинастическим и Раннединастическим периодами. Это время, когда Египет ещё только формировался как централизованное государство, и политическая власть могла быть распределённой между локальными вождями или прототипами будущих фараонов.

Особое значение имеет сюжет гравюры: лодка, фигуры в процессе буксировки, фигура на троне. В тот период лодки ассоциировались не просто с транспортом, а с путешествием солнца, ритуалами перехода в загробный мир и даже легитимацией власти через сакральные образы.

По мнению историков, рельеф мог выполнять роль визуального заявления о власти — своего рода "наскальной пропаганды" до изобретения письменности.

Это делает находку не только культурной редкостью, но и потенциальным свидетельством зарождения политической идеологии на территории древнего Египта. Причём особенно важно, что такие гравюры крайне редки: до наших дней дошло всего несколько подобных изображений, а условия для их сохранения становятся всё менее благоприятными.

Археологи предупреждают, что ландшафт долины Асуана активно меняется: добыча камня, строительство и другие формы вмешательства угрожают исчезновением подобных памятников. Если рельеф не будет задокументирован и защищён, он может быть утрачен навсегда — вместе с фрагментом истории, который ещё только начинает открываться перед наукой.

Таким образом, найденная гравюра — это не просто древний рисунок, а возможное свидетельство зарождения царской власти, образа фараона и самой идеи централизованного Египта. И именно такие открытия дают шанс лучше понять, как начиналась одна из величайших цивилизаций древности.

Уточнения

Нарме́р (Хор-Нармер, вероятно, означает «Хор — Свирепый Сом») — фараон-основатель I династии Раннего царства Древнего Египта (по другим данным – последний из 0 династии), правивший в конце XXXII века до н. э.; один из фараонов, объединивших Верхний и Нижний Египет.

Пале́тка Нарме́ра — алевролитовая пластина (палетка) культового назначения, которая использовалась для ритуального растирания красок. Датируется концом IV тыс. до н. э. На обеих сторонах палетки имеются рельефные изображения фараона Нармера.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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