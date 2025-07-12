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Алгоритмы часов обманывают: как неочевидная ошибка в логике привела к травмам тысяч бегунов

Бегуны чаще травмируются после одного резкого увеличения объёма — исследование в 87 странах
3:04
Наука

Ты думаешь, что травмы на бегу — это следствие долгих изматывающих тренировок? А вот и нет. Новое масштабное исследование с участием 5205 бегунов из 87 стран разрушает этот стереотип.

Больное колено
Фото: Freepik by jcomp
Больное колено

Всё решает одна тренировка

Главное открытие: травмы возникают не из-за накопления нагрузки, а из-за одного неверного шага — слишком длинного забега, резкого ускорения или неуместного эксперимента с маршрутом. У 35% опрошенных травмы случились именно после такой «ошибки дня».

Проблема — в ваших часах

Многие полагаются на умные гаджеты, которые обещают «следить за нагрузкой» и «предотвращать травмы». В основе большинства трекеров — алгоритм ACWR (соотношение острой и хронической нагрузки). Только вот он был разработан для командных видов спорта и плохо работает с индивидуальными, такими как бег.

Исследователи отмечают, что этот алгоритм может создавать ложное чувство безопасности. Или наоборот — заставить бегуна нервничать без повода. Всё потому, что ACWR не учитывает специфику цикличной нагрузки, присущей бегу.

В разработке — алгоритм нового поколения

Команда учёных уже трудится над альтернативой. Новый алгоритм сможет в реальном времени анализировать данные о тренировке и предупреждать о потенциальной угрозе. Главное — он будет адаптирован именно под бег и станет открытым для интеграции в любые приложения.

К примеру, если дистанция текущей пробежки превышает самую длинную за последние 30 дней более чем на 10%, система подаст сигнал. Это не просто догадка: «правило 10%» теперь имеет научную базу.

Главное — не перегибать

Итог прост: травмы чаще всего происходят не потому, что вы слишком много бегаете, а потому что в один день переборщили. Гаджеты и алгоритмы должны не подгонять под стандарты футбола, а учитывать вашу реальность.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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