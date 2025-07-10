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Чума в Афинах: современная наука до сих пор не может найти её следы

Генетики раскрыли 37-тысячелетнюю историю эпидемий в Европе и Азии
2:26
Наука

В попытках предвидеть грядущие пандемии, научное сообщество обращается к урокам прошлого. Последние сто лет были отмечены появлением нескольких новых опасных патогенов, среди которых ВИЧ, вирус Зика и SARS-CoV-2.

ученый
Фото: https://commons.wikimedia.org by Petr Hoffmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ученый

Однако, чем глубже исследователи погружаются в историю, тем более расплывчатыми становятся детали. Фукидид оставил описание чумы, поразившей Афины около 430 года до нашей эры, но несмотря на ужасающие подробности, современные ученые до сих пор не могут определить конкретный патоген, вызвавший эту эпидемию.

На протяжении последних трех десятилетий, генетики, занимающиеся историческими исследованиями, начали обнаруживать новые ключи к разгадке, такие как фрагменты ДНК, которые некоторые патогены оставляют в останках древних людей. В последние годы поиск древних генов, ответственных за болезни, значительно ускорился. Недавно группа ученых представила новую генетическую летопись, документирующую распространение 214 заболеваний в Европе и Азии за последние 37 000 лет.

Хендрик Пойнар, специалист по древней ДНК из Университета Макмастера, высоко оценил масштаб и всесторонность исследования, отметив его значительный вклад в понимание эволюции болезней.

В рамках этого масштабного проекта ученые изучили останки 1313 древних людей. Такой подход позволил им не только выявить самые ранние случаи возникновения различных заболеваний, но и отследить динамику эпидемий на протяжении веков.

Самые древние останки, исследованные учеными, принадлежали охотникам-собирателям. В их костях и зубах были обнаружены следы различных патогенов, включая вирус гепатита B, вирус герпеса и Helicobacter pylori — бактерию, обитающую в желудке.

Эске Виллерслев, генетик из Копенгагенского университета и один из авторов исследования, подчеркивает, что люди всегда были подвержены инфекционным заболеваниям.

Однако, на этих древних останках не было обнаружено следов самых смертоносных убийц в новейшей истории, таких как Yersinia pestis — чумная палочка, бактерия, вызывающая чуму, пишет nytimes.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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