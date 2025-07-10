Итальянские астрономы нашли галактику, скрывающую тайны древней Вселенной

Галактика, которая пережила миллиарды лет: новые данные от итальянских астрономов

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа итальянских астрономов обнаружила ископаемую галактику KiDS J0842+0059, которая находится на расстоянии 3 миллиардов световых лет от Земли — это самое удаленное явление вне локальной Вселенной.

Фото: NASA by David Thilker, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Галактика

Открытие было сделано Итальянским национальным институтом астрофизики с помощью Большого бинокулярного телескопа в Аризоне.

Ученые отмечают, что есть множество факторов, которые могут помешать обнаружению таких объектов.

Как рассказал исследователь Крещенцо Тортора, такие реликтовые галактики редко сливаются с другими галактиками, оставаясь почти нетронутыми со временем. Это происходит потому, что с течением времени вероятность слияния возрастает.

По словам Кьяры Спиниелло, для формирования ископаемой галактики необходим ранний всплеск звездообразования, который оставляет "прародителя". Эта галактика пропустила вторую фазу, когда близлежащие галактики начинают взаимодействовать друг с другом, что может изменить их форму и состав звезд.

Ископаемые галактики, как правило, древние, компактные и плотные, с миллиардами звезд, сопоставимыми по массе с Солнцем. В них не образуются новые звезды, и они представляют собой свидетельства очень древней Вселенной, пишет nypost.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας «Млечный Путь» от др.-греч. γάλα, γάλακτος «молоко») — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.

