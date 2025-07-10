От ловушек к прогнозам: как спасают промысел краба-стригуна опилио в Баренцевом море

Новые данные о крабе-стригуне опилио: как исследования изменят промысел в Баренцевом море

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученый Полярного филиала ВНИРО провел исследования по промыслу краба-стригуна опилио в исключительной экономической зоне России и открытой части Баренцева моря. Работы велись в районах Центральной возвышенности, Возвышенности Персея и на Новоземельской банке.

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Ведущий специалист Юрий Муллин с 30 марта по 29 июня наблюдал за уловами на судне "Мурман-2". Цель экспедиции — собрать данные о весенне-летнем промысле краба, его пространственном распределении, биологических характеристиках и сопутствующем улове.

Ученый проанализировал 7 879 экземпляров опилио из 281 ловушки и определил количественный и видовой состав уловов из 11 152 ловушек. Эти данные помогут уточнить состояние запасов и оценить допустимый улов краба в будущем.

Полученные результаты будут использоваться для прогнозирования запасов и усовершенствования технических мер регулирования промысла краба-стригуна опилио в Баренцевом море, согласно Fishnews.

Уточнения

Обыкновенный краб-стригун или краб-стригун опилио (лат. Chionoecetes opilio) — вид ракообразных, обитающий в Чукотском, Беринговом, Карском и Охотском морях, а также от арктического побережья Канады до Британской Колумбии и от Гренландии до Портленда, как правило, на глубинах от 7 до 100 метров. Весной подходит к берегам для продолжения рода.



