Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты молодости кожи: 3 метода, которые действительно замедляют старение
Женщина с алкаптонурией: черные пятна на сердце стали сигналом для операции
Как приготовить крем, который не тает и сохраняет форму: секретный метод, знакомый мамам и бабушкам
Уже не просто страсть: Погребняк о воссоединении Бондарчука с Паулиной Андреевой
Препараты для похудения могут бороться с алкоголизмом: как работает семаглутид
Как Ига Свёнтек преодолевает трудности: её путь к финалу Уимблдона
Какое кашпо дольше прослужит вашим растениям
Медведи: от гигантов до крошечных косолапых — разнообразие и особенности видов
Опасность багажных бирок: что нужно знать каждому путешественнику

Маск больше не монополист: как Россия намерена войти в космическую гонку

Роскосмос разрабатывает возвращаемую ступень — новый шаг к конкуренции с Маском
1:34
Наука

Россия намерена составить конкуренцию Илону Маску на рынке спутниковых запусков, где он стал фактически монополистом.

Запуск ракеты
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Запуск ракеты

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов рассказал на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным о разработке технологии возвращаемой первой ступени, которая позволила Маску значительно снизить стоимость своих услуг.

Мишустин подчеркнул важность поддержки конкурентоспособности российской космической отрасли и сообщил о выделении около 4 трлн рублей на финансирование национального проекта по космической деятельности до 2036 года, пишет URA.RU.

Баканов отметил, что рост конкуренции — это главный вызов для российской космической отрасли, так как сейчас космическими технологиями обладают уже 10-12 стран. Он обозначил два направления работы: развитие ракет-носителей с возвращаемой первой ступенью и конвейерная сборка спутников.

Мишустин призвал активнее привлекать частный бизнес к космическим проектам, подчеркивая интерес к космическим технологиям у частных компаний. Это поможет повысить экономическую эффективность и финансовую устойчивость предприятий в отрасли.

Эксперт Натан Эйсмонт говорит, что решения, принимаемые Россией сегодня, определят ее позиции в будущем. Технология возвращаемой первой ступени — это ключевой шаг к достижению уровня, который уже преодолел Маск, после множества неудач.

Уточнения

Монопо́лия (от др.-греч. μόνος «один» + πωλέω «продаю») — организация, которая осуществляет контроль над ценой и объёмом предложения на рынке и поэтому способна максимизировать прибыль, выбирая объём и цену предложения, либо исключительное право, связанное с авторским правом, патентом, торговым знаком или с созданием государством искусственной монополии.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец
Недвижимость
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец Аудио 
Археологи обнаружили у Адрасана античное торговое судно с нетронутым грузом
Наука и техника
Археологи обнаружили у Адрасана античное торговое судно с нетронутым грузом Аудио 
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет
Наука и техника
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет Аудио 
Популярное
Гигант из бездны: встреча, после которой учёные боятся возвращаться в океан

Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?

Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Два стакана этого раствора — и огурцы продолжают плодоносить даже глубокой осенью
Секрет котлет, которые тают во рту: хозяйки всё портят, когда убирают этот один простой ингредиент
Скорая позади, а горит красный: как не нарушить ПДД и сохранить водительские права
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Загадка утреннего кукареку: зачем петухи поют на рассвете и что за этим стоит
Змеи на даче — не редкость, а тревожный сигнал: вот что притягивает их прямо к вашему дому
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Последние материалы
Nvidia стала первой компанией с капитализацией $4 трлн, обогнав 97% мировых экономик
Как приготовить окрошку по-кубански: пошаговый рецепт истинного летнего наслаждения
Джокович и Свёнтек на пути к финалу Уимблдона — кто станет победителем?
Налог на старые авто может вырасти: какого возраста машины попадут под закон?
Рождена для величия: 17-летняя Андреева разгромила фаворитку на Уимблдоне
Названы продукты, которые обеспечат до 30 г клетчатки в день
Как избавиться от мух на кухне с помощью эфирных масел — 4 лучших аромата
Дженнифер Энистон и её новый спутник: кто такой Джим Кёртис?
Цифровой профиль иностранца: что скрывается за созданием единой базы данных в РФ
Максимальный ресурс двигателя по марке автомобиля — данные перекупщика
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.