Маск больше не монополист: как Россия намерена войти в космическую гонку

Роскосмос разрабатывает возвращаемую ступень — новый шаг к конкуренции с Маском

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Россия намерена составить конкуренцию Илону Маску на рынке спутниковых запусков, где он стал фактически монополистом.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Запуск ракеты

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов рассказал на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным о разработке технологии возвращаемой первой ступени, которая позволила Маску значительно снизить стоимость своих услуг.

Мишустин подчеркнул важность поддержки конкурентоспособности российской космической отрасли и сообщил о выделении около 4 трлн рублей на финансирование национального проекта по космической деятельности до 2036 года, пишет URA.RU.

Баканов отметил, что рост конкуренции — это главный вызов для российской космической отрасли, так как сейчас космическими технологиями обладают уже 10-12 стран. Он обозначил два направления работы: развитие ракет-носителей с возвращаемой первой ступенью и конвейерная сборка спутников.

Мишустин призвал активнее привлекать частный бизнес к космическим проектам, подчеркивая интерес к космическим технологиям у частных компаний. Это поможет повысить экономическую эффективность и финансовую устойчивость предприятий в отрасли.

Эксперт Натан Эйсмонт говорит, что решения, принимаемые Россией сегодня, определят ее позиции в будущем. Технология возвращаемой первой ступени — это ключевой шаг к достижению уровня, который уже преодолел Маск, после множества неудач.

Уточнения

Монопо́лия (от др.-греч. μόνος «один» + πωλέω «продаю») — организация, которая осуществляет контроль над ценой и объёмом предложения на рынке и поэтому способна максимизировать прибыль, выбирая объём и цену предложения, либо исключительное право, связанное с авторским правом, патентом, торговым знаком или с созданием государством искусственной монополии.

