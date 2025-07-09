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Эксперты предупреждают: опасные программы маскируются под полезные приложения

В Google Play обнаружено 350+ вредоносных приложений: как защититься
1:35
Наука

Эксперты из Human Security обнаружили в Google Play свыше 350 приложений, представляющих угрозу для пользователей.

Человек с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Человек с телефоном

Эти вредоносные продукты искусно маскируются под обычные и полезные программы. Основная цель зловредного ПО — демонстрация навязчивой рекламы и сокрытие активности в операционной системе, пишет "Царьград".

По информации специалистов, ежедневно эти приложения генерируют более одного миллиарда рекламных обращений, что приносит киберпреступникам существенную финансовую выгоду. Для повышения скрытности некоторые из них способны менять значок и наименование, что усложняет идентификацию. Был зафиксирован случай, когда вредоносная программа маскировалась под интерфейс Google Play, перенаправляя пользователей в настоящий магазин приложений, при этом продолжая свою деятельность в фоновом режиме.

Представители Google быстро отреагировали на ситуацию и удалили все выявленные опасные приложения из Play Store. Однако устройства, на которые уже было установлено это ПО, все еще находятся под риском. Для обеспечения безопасности рекомендуется вручную проверить свой смартфон и удалить любые установленные программы, вызывающие сомнения.

Список потенциально опасных приложений, который, возможно, не является исчерпывающим, можно найти по ссылке. Специалисты настоятельно советуют проверить свои устройства на наличие вредоносного ПО и немедленно удалить его.

Уточнения

Идентификация в информационных системах — присвоение субъектам и объектам идентификатора и / или сравнение идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов. Например, идентификация по штрихкоду.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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