Сотни миллионов мух с неба: почему это может быть спасением для животноводства США

Сотни миллионов мух с неба: что предпринимают США для защиты скота

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Сотни миллионов мух, падающих с неба, могут показаться жутким кошмаром, но эксперты считают, что это может стать защитой животноводческой отрасли от плотоядных мух, вторгающихся на границу США.

Фото: commons.wikimedia.org by JJ Harrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/ Муха крупным планом

С начала 2023 года в Центральной Америке наблюдается увеличение популяции этих насекомых, которая гнездится в ранах животных.

Заражения зафиксированы в нескольких странах, включая Панаму и Гватемалу. В ноябре муха добралась до юга Мексики, что вызвало беспокойство у американских аграриев и закрыло несколько портов для торговли скотом.

США уже сталкивались с этой проблемой в 60-70-х годах, применяя стратегию разведения стерилизованных самцов мух и их выпуск в природу. Этот метод помог сократить популяцию насекомых. Теперь власти надеются на его повторное применение, но лишь одно предприятие в Панаме занимается разведением стерильных мух, и для эффективной борьбы нужны сотни миллионов особей.

Министерство сельского хозяйства США планирует открыть "фабрику по производству мух" вблизи границы Техаса и Мексики, но процесс этот не быстрый и дорогостоящий.

Мухи-наездники Нового Света питаются плотью живых животных, в том числе коров и лошадей, и могут даже заражать людей. Самка откладывает до 300 яиц на рану животного, и через 12-24 часа из них вылупляются личинки, которые начинают поедать ткани. С начала вспышки зарегистрировано более 35 000 случаев заражения, и около 83% из них — это коровы, пишет CNN.

Уточнения

Популя́ция (от лат. populus — население, народ) — способная к саморегуляции группа особей одного вида, обитающих на общей территории, свободно скрещивающихся между собой и дающих плодовитое потомство.

