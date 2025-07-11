Неволя и свободное время — источник социальной моды у животных

Почему копирование странностей укрепляет связь в сообществе шимпанзе

3:03 Your browser does not support the audio element. Наука

В мире животных поведение, не имеющее очевидной пользы, всегда вызывает особый интерес. Особенно когда оно начинает напоминать социальную моду — с подражанием, распространением и даже ритуальными элементами.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Lersch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шимпанзе

Именно такое явление недавно зафиксировали учёные, наблюдающие за шимпанзе в неволе. Эти приматы начали вставлять траву себе в уши и в прямую кишку, причём абсолютно без медицинской или физиологической цели.

Первым зафиксированным случаем стало поведение самки по имени Джули, наблюдаемой ещё в 2010 году. Она регулярно помещала траву в ухо — и вскоре семь других особей её группы начали делать то же самое. В 2014 году эту тенденцию зафиксировали в Chimfunshi Wildlife, одном из заповедников в Замбии. Тогда учёные впервые заподозрили, что речь идёт не о единичной привычке, а о настоящем социальном феномене среди приматов.

Спустя почти десять лет, в 2023 году, другая группа шимпанзе, не контактирующая с первой, начала вставлять траву в анальное отверстие. Этот тип поведения также не несёт никакой медицинской функции — он не связан ни с зудом, ни с гигиеной. Исследователи предполагают, что и эта "тенденция" является результатом социального копирования.

Интересно, что обе группы не имеют между собой прямого контакта, но у них есть общие воспитатели. Учёные подозревают, что животные могли подражать людям, вставляющим травинки в уши — не как привычке, а как случайному поведению, которое запомнилось. В других аналогичных группах, где сотрудники такого не делали, похожих случаев не наблюдается.

Таким образом, "мода" распространилась сначала на одно анатомическое место, а затем, возможно, перешла в другое — как часть видоизменённого социального сигнала. Это также подтверждает идею, что в неволе, где у шимпанзе гораздо больше свободного времени, развиваются нетипичные, но социально значимые формы поведения, не наблюдаемые в дикой природе.

Учёные подчёркивают, что подобные действия могут быть формой социальной идентичности, напоминающей человеческие субкультуры и поведенческие тренды. Шимпанзе копируют действия своих сородичей не потому, что те полезны, а потому, что это сближает группу и укрепляет чувство принадлежности. Такое обучение может происходить как в раннем возрасте, так и у взрослых особей.

Пока это поведение изучено недостаточно, но уже сейчас оно открывает новое направление в понимании примитивных форм культуры и социальной динамики среди животных. И хотя на первый взгляд всё это может казаться просто забавной причудой, для приматологии это — ценный материал, подтверждающий, что социальное копирование у животных может иметь глубоко ритуальный и групповой характер.

Уточнения

Шимпанзе́ (лат. Pan) — род из семейства гоминид отряда приматов. К нему относятся два вида: обыкновенный шимпанзе (Pan troglodytes) и карликовый шимпанзе (Pan paniscus), также известный под названием бонобо.

