Забудьте про парковку: теперь машина сделает всё за вас — и без риска

В Китае компания BYD запустила интеллектуальную парковку с уровнем автономности L4

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Представьте, что ваша машина паркуется сама, без участия водителя — и вы абсолютно уверены, что ничего не случится. Ни одной царапины, никакой нервотрёпки. Звучит как фантастика? Но это уже реальность: китайская компания BYD представила систему интеллектуальной парковки уровня автономности L4, получившую символичное название "Глаз бога".

Фото: freepik.com by frimufilms, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подземная парковка

Безопасность под гарантией

Главная особенность новинки — это не просто автономность, а полная ответственность производителя. Если во время автоматической парковки что-то пойдёт не так и автомобиль будет повреждён, владельцу достаточно связаться со службой поддержки.

BYD берет ущерб на себя и обещает, что страховые выплаты на следующий год не изменятся. Такой шаг говорит о высокой уверенности компании в надёжности своих технологий.

"Мы гарантируем безопасность и берём на себя все возможные убытки", — заявили в BYD.

Что такое L4 и как это работает

Уровень автономности L4 означает, что автомобиль способен самостоятельно управлять собой в определённых условиях — например, при заезде на размеченную парковку. Человеческое вмешательство здесь практически не требуется. Водителю остаётся только довериться системе и наблюдать со стороны.

Система "Глаз бога" ориентирована именно на такие сценарии. Она распознаёт разметку, препятствия и корректно паркуется даже в ограниченном пространстве.

Кто стоит за этой технологией

BYD — не новичок в автопроме. Компания основана в 1995 году, штаб-квартира расположена в Шэньчжэне, а её акции торгуются на биржах в Гонконге и Шэньчжэне. Сегодня BYD — это более 30 индустриальных парков по всему миру, производство электромобилей, аккумуляторов, солнечных панелей и компонентов для смартфонов.

Именно такой опыт позволил компании создать систему, которая, по их утверждению, превосходит большинство решений на рынке.

Уточнения

Парко́вка (также Паркинг от англ. parking) — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.

