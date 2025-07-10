Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алёна Шишкова рассказала о токсичных отношениях: речь идёт о Тимати?
Экс-премьер Азаров о цифрах с потолка: экономический мираж Украине обеспечен
Как убрать траву между плитками: агроном советует использовать селитру
Спор звёзд: почему Мамаева считает, что Волочковой нужна пластика лица
Почувствуйте себя на 20 лет моложе: поза Королевский голубь предотвращает закрепощение мышц позвоночника
Пищевая плёнка и масло помогают сохранить качество заготовок
Врачи советуют отказаться от экрана во время еды для контроля веса и здоровья ЖКТ
Кулинары рекомендуют двойную обжарку и охлаждённый противень для хруста
Где находится переключатель детской блокировки дверей в автомобиле

Забудьте про парковку: теперь машина сделает всё за вас — и без риска

В Китае компания BYD запустила интеллектуальную парковку с уровнем автономности L4
2:12
Наука

Представьте, что ваша машина паркуется сама, без участия водителя — и вы абсолютно уверены, что ничего не случится. Ни одной царапины, никакой нервотрёпки. Звучит как фантастика? Но это уже реальность: китайская компания BYD представила систему интеллектуальной парковки уровня автономности L4, получившую символичное название "Глаз бога".

Подземная парковка
Фото: freepik.com by frimufilms, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подземная парковка

Безопасность под гарантией

Главная особенность новинки — это не просто автономность, а полная ответственность производителя. Если во время автоматической парковки что-то пойдёт не так и автомобиль будет повреждён, владельцу достаточно связаться со службой поддержки.

BYD берет ущерб на себя и обещает, что страховые выплаты на следующий год не изменятся. Такой шаг говорит о высокой уверенности компании в надёжности своих технологий.

"Мы гарантируем безопасность и берём на себя все возможные убытки", — заявили в BYD.

Что такое L4 и как это работает

Уровень автономности L4 означает, что автомобиль способен самостоятельно управлять собой в определённых условиях — например, при заезде на размеченную парковку. Человеческое вмешательство здесь практически не требуется. Водителю остаётся только довериться системе и наблюдать со стороны.

Система "Глаз бога" ориентирована именно на такие сценарии. Она распознаёт разметку, препятствия и корректно паркуется даже в ограниченном пространстве.

Кто стоит за этой технологией

BYD — не новичок в автопроме. Компания основана в 1995 году, штаб-квартира расположена в Шэньчжэне, а её акции торгуются на биржах в Гонконге и Шэньчжэне. Сегодня BYD — это более 30 индустриальных парков по всему миру, производство электромобилей, аккумуляторов, солнечных панелей и компонентов для смартфонов.

Именно такой опыт позволил компании создать систему, которая, по их утверждению, превосходит большинство решений на рынке.

Уточнения

Парко́вка (также Паркинг от англ. parking) — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Названы породы собак, которые не лают и подходят для квартиры
Домашние животные
Названы породы собак, которые не лают и подходят для квартиры Аудио 
Водителям объяснили, как уступать скорой на красный свет
Авто
Водителям объяснили, как уступать скорой на красный свет Аудио 
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали
Еда и рецепты
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали Аудио 
Популярное
Гигант из бездны: встреча, после которой учёные боятся возвращаться в океан

Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?

Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Два стакана этого раствора — и огурцы продолжают плодоносить даже глубокой осенью
Скорая позади, а горит красный: как не нарушить ПДД и сохранить водительские права
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Не тявкают и не воют: 5 пород для идеальной жизни в квартире
Секрет котлет, которые тают во рту: хозяйки всё портят, когда убирают этот один простой ингредиент
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Последние материалы
Алёна Шишкова рассказала о токсичных отношениях: речь идёт о Тимати?
Экс-премьер Азаров о цифрах с потолка: экономический мираж Украине обеспечен
Как убрать траву между плитками: агроном советует использовать селитру
Спор звёзд: почему Мамаева считает, что Волочковой нужна пластика лица
В Китае компания BYD запустила интеллектуальную парковку с уровнем автономности L4
Почувствуйте себя на 20 лет моложе: поза Королевский голубь предотвращает закрепощение мышц позвоночника
Пищевая плёнка и масло помогают сохранить качество заготовок
Врачи советуют отказаться от экрана во время еды для контроля веса и здоровья ЖКТ
Кулинары рекомендуют двойную обжарку и охлаждённый противень для хруста
Где находится переключатель детской блокировки дверей в автомобиле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.