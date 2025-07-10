Промышленные роботы наступают: автопром ждёт прорыв

В России создают центр, который способен изменить правила игры в автомобильной промышленности. Инициативу уже поддержали три сильных игрока — "КАМАЗ", "Корпорация роботов" и "Эйдос-робототехника".
Этот союз не случайный: на международной выставке "Иннопром-2025" стороны подписали соглашение о запуске Центра развития роботизации автопрома. Цель — ускорить внедрение промышленных роботов на заводах и вывести российскую робототехнику на новый уровень.
"Соглашение выражает намерение сторон создать Центр развития роботизации автомобильной промышленности. В его задачи войдут разработка, тестирование и развитие продуктов промышленной робототехники в целях стимулирования внедрения инноваций для дальнейшей автоматизации предприятий автомобильной отрасли", — говорится в официальном сообщении.
Фокус — на реальных технологиях и коммерческом результате. Планируется:
Интерес к инициативе высок: на "Иннопроме" представители российского бизнеса проводят переговоры с торгпредами в 37 странах. А страной-партнёром в этом году стала Саудовская Аравия — символ активного технологического обмена и глобального интереса к российским разработкам.
Именно они стали подписантами ключевого соглашения и представляют стратегический вектор индустриального роста.
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