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Промышленные роботы наступают: автопром ждёт прорыв

В Екатеринбурге на Иннопроме подписано соглашение о центре робототехники для автопрома
2:01
Наука

В России создают центр, который способен изменить правила игры в автомобильной промышленности. Инициативу уже поддержали три сильных игрока — "КАМАЗ", "Корпорация роботов" и "Эйдос-робототехника".

Робототехника
Фото: https://commons.wikimedia.org by Mixabest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Робототехника

Этот союз не случайный: на международной выставке "Иннопром-2025" стороны подписали соглашение о запуске Центра развития роботизации автопрома. Цель — ускорить внедрение промышленных роботов на заводах и вывести российскую робототехнику на новый уровень.

"Соглашение выражает намерение сторон создать Центр развития роботизации автомобильной промышленности. В его задачи войдут разработка, тестирование и развитие продуктов промышленной робототехники в целях стимулирования внедрения инноваций для дальнейшей автоматизации предприятий автомобильной отрасли", — говорится в официальном сообщении.

Что будет делать новый Центр

Фокус — на реальных технологиях и коммерческом результате. Планируется:

  • Разрабатывать и тестировать решения в сфере промышленной робототехники.
  • Адаптировать их для нужд автопроизводства.
  • Продвигать российские разработки как внутри страны, так и за её пределами.

Интерес к инициативе высок: на "Иннопроме" представители российского бизнеса проводят переговоры с торгпредами в 37 странах. А страной-партнёром в этом году стала Саудовская Аравия — символ активного технологического обмена и глобального интереса к российским разработкам.

Кто стоит за проектом

  • Александр Алексеев, генеральный директор "Корпорации роботов" (входит в группу "Элемент").
  • Жанна Халиуллина, замгендиректора "КАМАЗа" по управлению персоналом и организационному развитию.
  • Антон Сурьянинов, глава "Эйдос-робототехники".

Именно они стали подписантами ключевого соглашения и представляют стратегический вектор индустриального роста.

Уточнения

Автоматизация - применение технических средств, экономико-математических методов и систем управления, освобождающих человека частично или полностью от непосредственного участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов или информации.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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