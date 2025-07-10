Промышленные роботы наступают: автопром ждёт прорыв

В Екатеринбурге на Иннопроме подписано соглашение о центре робототехники для автопрома

2:01 Your browser does not support the audio element. Наука

В России создают центр, который способен изменить правила игры в автомобильной промышленности. Инициативу уже поддержали три сильных игрока — "КАМАЗ", "Корпорация роботов" и "Эйдос-робототехника".

Фото: https://commons.wikimedia.org by Mixabest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Робототехника

Этот союз не случайный: на международной выставке "Иннопром-2025" стороны подписали соглашение о запуске Центра развития роботизации автопрома. Цель — ускорить внедрение промышленных роботов на заводах и вывести российскую робототехнику на новый уровень.

"Соглашение выражает намерение сторон создать Центр развития роботизации автомобильной промышленности. В его задачи войдут разработка, тестирование и развитие продуктов промышленной робототехники в целях стимулирования внедрения инноваций для дальнейшей автоматизации предприятий автомобильной отрасли", — говорится в официальном сообщении.

Что будет делать новый Центр

Фокус — на реальных технологиях и коммерческом результате. Планируется:

Разрабатывать и тестировать решения в сфере промышленной робототехники.

Адаптировать их для нужд автопроизводства.

Продвигать российские разработки как внутри страны, так и за её пределами.

Интерес к инициативе высок: на "Иннопроме" представители российского бизнеса проводят переговоры с торгпредами в 37 странах. А страной-партнёром в этом году стала Саудовская Аравия — символ активного технологического обмена и глобального интереса к российским разработкам.

Кто стоит за проектом

Александр Алексеев, генеральный директор "Корпорации роботов" (входит в группу "Элемент").

Жанна Халиуллина, замгендиректора "КАМАЗа" по управлению персоналом и организационному развитию.

Антон Сурьянинов, глава "Эйдос-робототехники".

Именно они стали подписантами ключевого соглашения и представляют стратегический вектор индустриального роста.

Уточнения

Автоматизация - применение технических средств, экономико-математических методов и систем управления, освобождающих человека частично или полностью от непосредственного участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов или информации.

