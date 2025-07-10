Климат мстит: что стало причиной резкого роста смертности

Учёные из Великобритании связали рост смертности летом 2025 года с изменением климата

2:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Температура, подскочившая на несколько градусов выше нормы, стала настоящим испытанием для жителей крупных европейских городов. Жара, пришедшая раньше обычного, спровоцировала тысячи смертей — и это лишь начало, предупреждают исследователи.

Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жара в офисе

Летняя аномалия 2025 года

В июле температура в таких городах, как Париж, Мадрид, Милан и Лондон, превысила привычные показатели на 2-4 градуса Цельсия. Эта экстремальная жара привела к избыточной смертности около 2,3 тысячи человек, в том числе от 1,2 до 1,7 тысячи смертей напрямую связаны с глобальным потеплением.

Цифры были собраны исследователями из Великобритании, которые проанализировали ситуацию в 12 городах, включая Барселону, Афины, Будапешт, Загреб, Лиссабон, Рим, Сассари и Франкфурт-на-Майне.

Почему это произошло

Главный фактор — климатические изменения, вызванные человеческой деятельностью. Рост промышленности и сжигание ископаемого топлива (нефти, угля и газа) ускоряют повышение глобальной температуры. Это уже сказывается на здоровье миллионов европейцев.

Интересно, что в 2025 году жара пришла не в традиционные июль-август, а значительно раньше. И именно это, по мнению ученых, стало одной из причин высокой смертности: люди не успели адаптироваться.

Предупреждение, прозвучавшее ещё в прошлом году

Уже в августе 2024 года журнал The Lancet публиковал тревожный прогноз: если потепление продолжится и температура на планете поднимется на 3 градуса Цельсия, количество смертей от жары в Европе утроится к 2100 году. Сегодня мы видим, что этот сценарий начал реализовываться куда быстрее, чем ожидалось.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.

