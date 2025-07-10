Климат мстит: что стало причиной резкого роста смертности

Температура, подскочившая на несколько градусов выше нормы, стала настоящим испытанием для жителей крупных европейских городов. Жара, пришедшая раньше обычного, спровоцировала тысячи смертей — и это лишь начало, предупреждают исследователи.
В июле температура в таких городах, как Париж, Мадрид, Милан и Лондон, превысила привычные показатели на 2-4 градуса Цельсия. Эта экстремальная жара привела к избыточной смертности около 2,3 тысячи человек, в том числе от 1,2 до 1,7 тысячи смертей напрямую связаны с глобальным потеплением.
Цифры были собраны исследователями из Великобритании, которые проанализировали ситуацию в 12 городах, включая Барселону, Афины, Будапешт, Загреб, Лиссабон, Рим, Сассари и Франкфурт-на-Майне.
Главный фактор — климатические изменения, вызванные человеческой деятельностью. Рост промышленности и сжигание ископаемого топлива (нефти, угля и газа) ускоряют повышение глобальной температуры. Это уже сказывается на здоровье миллионов европейцев.
Интересно, что в 2025 году жара пришла не в традиционные июль-август, а значительно раньше. И именно это, по мнению ученых, стало одной из причин высокой смертности: люди не успели адаптироваться.
Уже в августе 2024 года журнал The Lancet публиковал тревожный прогноз: если потепление продолжится и температура на планете поднимется на 3 градуса Цельсия, количество смертей от жары в Европе утроится к 2100 году. Сегодня мы видим, что этот сценарий начал реализовываться куда быстрее, чем ожидалось.
Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.
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