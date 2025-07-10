Управление роботами стало тише и точнее — благодаря этой новой системе

Представьте, что вы управляете роботом… просто думая об этом. Теперь это не фантастика. В Нижнем Новгороде разработали прототип нейроуправления, способный превратить мозговые импульсы в команды для роботов — и всё это на основе мемристоров.
В основе — классический ЭЭГ-шлем, считывающий активность мозга. Оператор воображает движение — сигнал передаётся по Wi-Fi на плату с мемристорами, где интерпретируется в реальное действие робота. Команду можно корректировать на лету, просто изменяя своё ментальное представление.
"Сигналы мозга считываются классическим ЭЭГ-шлемом и поступают по Wi-Fi на плату с мемристорным чипом, на котором команда обрабатывается и передаётся роботу. Оператор в процессе может скорректировать свою команду, например, изменить направление движения робота", — объяснили в пресс-службе ННГУ им. Н. И. Лобачевского.
Мемристоры здесь играют ключевую роль: благодаря своим размерам и скорости обработки они делают систему компактной, энергоэффективной и автономной. В отличие от обычных решений, здесь не нужны громоздкие вычислительные блоки — достаточно миниатюрных мобильных чипов.
По словам Алексея Михайлова, руководителя лаборатории мемристорной наноэлектроники, эта технология впервые применена в России для управления техникой силой мысли, и вся электроника — отечественного производства.
Уже сейчас понятны направления применения: от управления роботами и дронов до создания интеллектуальных протезов. Такая технология особенно ценна в медицине и спасательных операциях, где точность, скорость и компактность критически важны.
Старший научный сотрудник Сергей Щаников подчёркивает:
"Система нейроуправления на мемристорах будет мобильной, компактной, энергоэффективной… Новая компонентная база позволит снизить энергопотребление, значит, уменьшить вес и размер устройства".
Проект реализуется в рамках программы Национального центра физики и математики, направления "Искусственный интеллект и большие данные". Исследование стало частью технологической стратегии "Приоритет-2030", направленной на развитие нейроморфных и квантовых технологий.
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