Управление роботами стало тише и точнее — благодаря этой новой системе

Российские учёные из ННГУ разработали систему нейроуправления роботами на мемристорах

2:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Представьте, что вы управляете роботом… просто думая об этом. Теперь это не фантастика. В Нижнем Новгороде разработали прототип нейроуправления, способный превратить мозговые импульсы в команды для роботов — и всё это на основе мемристоров.

Фото: commons.wikimedia.org by Алёна Нестерова, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Занятия робототехникой

Как работает система

В основе — классический ЭЭГ-шлем, считывающий активность мозга. Оператор воображает движение — сигнал передаётся по Wi-Fi на плату с мемристорами, где интерпретируется в реальное действие робота. Команду можно корректировать на лету, просто изменяя своё ментальное представление.

"Сигналы мозга считываются классическим ЭЭГ-шлемом и поступают по Wi-Fi на плату с мемристорным чипом, на котором команда обрабатывается и передаётся роботу. Оператор в процессе может скорректировать свою команду, например, изменить направление движения робота", — объяснили в пресс-службе ННГУ им. Н. И. Лобачевского.

Почему мемристоры — это важно

Мемристоры здесь играют ключевую роль: благодаря своим размерам и скорости обработки они делают систему компактной, энергоэффективной и автономной. В отличие от обычных решений, здесь не нужны громоздкие вычислительные блоки — достаточно миниатюрных мобильных чипов.

По словам Алексея Михайлова, руководителя лаборатории мемристорной наноэлектроники, эта технология впервые применена в России для управления техникой силой мысли, и вся электроника — отечественного производства.

Где это пригодится

Уже сейчас понятны направления применения: от управления роботами и дронов до создания интеллектуальных протезов. Такая технология особенно ценна в медицине и спасательных операциях, где точность, скорость и компактность критически важны.

Старший научный сотрудник Сергей Щаников подчёркивает:

"Система нейроуправления на мемристорах будет мобильной, компактной, энергоэффективной… Новая компонентная база позволит снизить энергопотребление, значит, уменьшить вес и размер устройства".

Научная основа

Проект реализуется в рамках программы Национального центра физики и математики, направления "Искусственный интеллект и большие данные". Исследование стало частью технологической стратегии "Приоритет-2030", направленной на развитие нейроморфных и квантовых технологий.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone "трутень") — воздушное судно без экипажа на его борту.

