Рептилии, которые живут вечно: как они побеждают рак

Учёные Ноттингемского университета выяснили, что черепахи почти не болеют раком

2:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Может ли природа подсказать нам способ борьбы с раком? Оказывается, да — и ответ кроется в панцире. Исследования показали: менее 1% черепах сталкиваются с опухолями, включая злокачественные. Для сравнения: у млекопитающих рак развивается в 10-15% случаев, у птиц — в 3-4,5%, а у змей и ящериц — в среднем у 7-9%.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon Tonge, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Слоновая черепаха

Рептилии, которые живут дольше всех

Секрет черепах кроется в их поразительном долголетии и внушительных размерах. Казалось бы, такие параметры должны увеличивать риски онкологии. Но всё наоборот: "Многие известные виды, в том числе галапагосские и слоновые черепахи, живут очень долго и достигают больших размеров, однако рак у них — крайне редкое явление", — рассказала доцент Ноттингемского университета Иления Чиари.

Что делает черепах такими уникальными

Причин низкой заболеваемости раком у этих рептилий несколько:

Медленный метаболизм, который снижает нагрузку на организм.

Минимальный клеточный стресс.

Активная работа генов и ферментов, ответственных за выработку антиоксидантов.

Эффективная программа апоптоза — "саморазрушения" клетки при повреждении ДНК.

Все эти механизмы вместе дают черепахам поразительную устойчивость к развитию опухолей.

Уроки природы для медицины будущего

Благодаря этим особенностям черепахи становятся потенциальными модельными животными для создания новых подходов к профилактике и лечению рака у людей. Исследователи надеются, что, изучая этих рептилий, можно будет не только найти ключ к онкопрофилактике, но и понять, как продлить активное долголетие.

Как проводилось исследование

Учёные проанализировали почти 300 тел черепах, умерших от старости. Эти данные были собраны из крупнейших зоопарков мира и включали представителей 64 видов, весом от 150 граммов до 300 килограммов. Злокачественные опухоли не были зафиксированы ни в одном случае — лишь один раз обнаружили неоплазию (доброкачественное новообразование).

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

