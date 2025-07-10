Почему Вселенная расширяется не так, как ожидали — ответ может быть совсем рядом

Астрономы из Университета Портсмута объяснили расхождения в скорости расширения Вселенной

2:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Что если наша галактика Млечный Путь — не просто точка на карте Вселенной, а эпицентр гигантской космической пустоты? Именно так утверждают астрономы, пытаясь объяснить загадочные расхождения в измерениях скорости расширения Вселенной.

Фото: Openverse by Kiwi Tom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Звезды

Где мы на самом деле

Исследователи считают, что Млечный Путь и его ближайшие соседи расположены внутри гигантского пространства почти без материи — зоны пустоты диаметром около миллиарда световых лет. Это необычное предположение помогает разобраться с так называемым "космологическим кризисом" — серьезным разногласием между разными способами измерения скорости расширения Вселенной.

Расхождение, которое изменило всё

Кризис начался около восьми лет назад, когда данные от телескопа "Планк" (измерявшего космическое микроволновое излучение) не совпали с результатами, полученными на телескопе "Хаббл" при наблюдении за цефеидами и сверхновыми звездами. Разница в скоростях составила почти 9%: 73 км/с против 67,9 км/с.

Позже несостыковка была подтверждена другими методами, что поставило под сомнение актуальность существующих космологических моделей.

А если всё дело в пустоте

По словам Индранила Баника, исследователя из Университета Портсмута:

"Если наша галактика находится в центре огромной пустоты, материя будет стекаться к её краям. Из-за этого будет казаться, что ближайшие к нам объекты удаляются быстрее, чем более отдалённые".

Эта гипотеза, по мнению учёных, объясняет аномалии в данных. Плотность материи в этой "пустыне" на 20% ниже, чем в среднем по Вселенной.

Следы, оставленные Большим взрывом

Подтверждение находят и в колебаниях, возникших в первые мгновения после Большого взрыва — так называемых барионных акустических осцилляциях. Они влияли на распределение материи и их точнее всего моделируют теории, в которых Млечный Путь размещается внутри пустоты.

Что дальше

Астрономы надеются, что наблюдения за древнейшими звёздами помогут окончательно подтвердить эту гипотезу. Если она верна, нам придётся по-новому взглянуть на саму структуру и развитие Вселенной.

Уточнения

Млечный Путь (Галактика) — галактика, в которой находится Земля и Солнечная система. Относится к типу спиральных галактик с перемычкой.

