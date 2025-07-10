Неожиданное средство ускорило восстановление кораллов — вот что это было

Учёные из Монако ускорили восстановление кораллов тироксином

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Может ли человеческий гормон помочь морским обитателям? Учёные уверены — да. Европейские биологи нашли способ ускорить восстановление коралловых рифов с помощью аналога тироксина — гормона, регулирующего обмен веществ у человека.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дайвинг

Что показали эксперименты

Исследователи из Научного центра Монако провели серию опытов на мягких и твёрдых кораллах, обитающих в Красном и Средиземном морях. Им вводили аналоги различных человеческих гормонов, отслеживая реакцию на клеточном уровне. Особенное внимание привлёк тироксин.

"Мы почти ничего не знаем о влиянии гормонов на беспозвоночных. Но тироксин заметно ускоряет процесс кальцификации. Теперь важно понять, как кораллы используют его в природе", — пояснила Клеменс Флорин, одна из исследовательниц.

Результаты впечатлили: под действием тироксина кораллы начинали активно формировать твёрдую кальциевую оболочку, что напрямую связано с восстановлением рифов.

Почему это важно

За последние десятилетия коралловые рифы начали стремительно исчезать. Виной тому — повышение температуры океана, вспышки заболеваний и деятельность человека. Особенно пострадали рифы у Австралии, в Карибском бассейне и Красном море.

Учёные предупреждают: без вмешательства мы можем потерять до 20% коралловых рифов уже в этом столетии. Под угрозой — даже знаменитый Большой Барьерный риф.

Что дальше

Следующий шаг — понять, как тироксин влияет на клеточные процессы полипов в естественной среде. Это может стать ключом к созданию новых методов регенерации рифов — быстрых и эффективных.

Если гипотеза подтвердится, у человечества появится шанс спасти один из важнейших биологических ресурсов планеты — коралловые рифы.

Уточнения

Кора́лл (лат. Alcyoneum) — материал скелета колонии коралловых полипов. Большие скопления кораллов формируют коралловые рифы и коралловые острова.

