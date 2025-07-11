Молодой мозг и сильный иммунитет — главный секрет долголетия

Исследование: почему именно мозг и иммунитет спасают от ранней смерти

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Продолжительность жизни — результат сложного взаимодействия десятков факторов, но новое исследование учёных подсказывает: состояние мозга и иммунной системы может быть самым важным звеном в этом уравнении. Именно от них, а не от сердца или печени, зависит, насколько долго человек сможет оставаться здоровым и живым.

Фото: Wikipedia by Riceplusrice, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Солидный мужчина

Международная группа исследователей провела масштабное исследование, проанализировав почти 3000 видов белков в крови более 44 000 человек. Белки являются своего рода "отпечатком" внутреннего состояния органов и тканей. Ученые идентифицировали белковые маркеры, характерные для 11 различных органов, включая мозг, лёгкие, сердце, печень и особенно — иммунную систему. Это позволило оценить "возраст" каждого из этих органов у участников.

Используя модели машинного обучения, исследователи определили биологический возраст органов каждого человека. Интересно, что некоторые модели показывали разный возраст для разных органов, что указывает на неравномерное старение организма. У кого-то "старела" печень, у кого-то — сердце, но именно старение мозга или иммунной системы оказалось наиболее опасным.

Результаты оказались впечатляющими: если у человека обнаруживался "постаревший" мозг или иммунитет, риск преждевременной смерти увеличивался в 1,5-3 раза. Напротив, наличие "молодого" мозга или иммунной системы снижало вероятность смерти на 40-56%. Учёные подчёркивают: именно эти две системы играют координирующую роль во всех биологических процессах, влияя на метаболизм, регенерацию и защиту от внешних угроз.

При этом исследование подтверждает, что биологический возраст — не всегда равен хронологическому. Два человека с одинаковым возрастом по паспорту могут значительно отличаться по состоянию организма. Белки стали своеобразным биологическим зеркалом, позволяющим понять, какие органы уже изнашиваются, а какие всё ещё функционируют на уровне молодого возраста.

Но, несмотря на убедительные данные, исследование имеет определённые ограничения. Участники преимущественно представляли европейское население, и результаты могут не отражать полной картины для других этнических групп. Кроме того, белковые маркеры хотя и информативны, но всё же не дают полной картины старения — для этого потребуются более глубокие и многогранные методы оценки.

Тем не менее, это исследование прокладывает путь к будущей медицине долголетия. Уже сегодня учёные работают над разработкой препаратов, которые смогут замедлять старение конкретных органов, включая мозг и иммунную систему. Возможно, в будущем мы сможем "омолаживать" организм не целиком, а точечно — воздействуя на ключевые биомаркеры.

Пока же нет универсального способа замедлить старение мозга или иммунитета. Но учёные уверены: активный образ жизни, интеллектуальная нагрузка, разнообразное питание и профилактика инфекций — это тот минимум, который может помочь сохранить здоровье самых важных систем организма.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

