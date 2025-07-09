Остров, забытый даже картографами, оказался домом древнего гиганта с клешнями

Journal of Threatened Taxa: кокосового краба нашли в Индии впервые с 1874 года

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На удалённом индийском острове Кар-Никобар — месте, которое редко упоминается даже в путеводителях, — учёные впервые за 150 лет зафиксировали появление уникального животного. Речь идёт о кокосовом крабе, или Birgus latro — самом крупном наземном членистоногом на планете. Существо, больше напоминающее героя фантастических фильмов, внезапно напомнило о себе спустя почти век и половину научного молчания.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Краб

Сенсационная находка была сделана в апреле прошлого года группой спелеологов, занимавшихся исследованием небольшой пещеры на острове. Спустя несколько месяцев наблюдений и проверок, учёные опубликовали свои выводы в мае 2024 года в специализированном журнале Journal of Threatened Taxa.

Кто такой кокосовый краб

Кокосовый краб — это не просто необычное животное, а настоящий гигант мира беспозвоночных. Взрослые особи достигают до 90 сантиметров в длину (от ноги до ноги), могут весить до 5 килограммов и доживать до 60 лет. Их массивные клешни способны раскалывать кокосы — отсюда и название.

Уникальная анатомия позволяет этим существам вести наземный образ жизни, хотя в молодом возрасте они ещё могут плавать. В отличие от своих морских сородичей, взрослые кокосовые крабы не выживают в воде: их жабры модифицированы, и животное дышит воздухом с помощью особого органа — бронхиальной камеры.

Но главное — это их скрытность. Birgus latro ведёт ночной образ жизни и предпочитает обитать в расщелинах, под камнями или в пещерах, что делает его крайне трудным для обнаружения. Даже на островах, где он точно есть, увидеть его днём — большая редкость.

Возвращение спустя полтора столетия

Последний официальный случай наблюдения кокосового краба на Кар-Никобар датируется 1874 годом. Почти 150 лет спустя, учёные вновь обнаружили это редкое существо. На этот раз — в каменистой расщелине, рядом с кучей кокосов и бытовых отходов. По всей видимости, животное привлекли органические остатки, которые составляют основу его рациона.

Найденный экземпляр оказался взрослым самцом. По оценке специалистов, его вес составил около 1,2 килограмма, а длина панциря — порядка 13 сантиметров. Это не самый крупный представитель своего вида, но его присутствие имеет гораздо большее значение, чем кажется на первый взгляд.

"Это первое за более чем столетие подтверждение существования кокосового краба на этом острове. Мы надеемся, что это не единичный случай", — отметил один из исследователей, принимавших участие в экспедиции.

Почему это важно

Появление кокосового краба в районе, где его считали исчезнувшим, может свидетельствовать о восстановлении или сохранении скрытой популяции. Это особенно актуально для биоразнообразия островных экосистем, которые уязвимы к человеческому воздействию и климатическим изменениям.

Кроме того, такие находки помогают пересмотреть границы ареала распространения редких видов. Birgus latro в настоящее время занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид. Его численность снижается из-за разрушения среды обитания, охоты и загрязнения окружающей среды.

Остров Кар-Никобар входит в состав союзной территории Андаманские и Никобарские острова, где действует строгий режим доступа и экологических ограничений. Именно благодаря этому региону, возможно, и удалось сохранить редкую популяцию.

Рядом — ещё одно редкое существо

Интересно, что в том же исследовательском сезоне 2023 года была зафиксирована ещё одна редкая встреча — уже в совершенно другом уголке планеты. В глубоководной части Тихого океана, в районе Жёлоба Тонга, специалисты Minderoo-UWA Deep Sea Research Centre впервые в истории Австралии задокументировали встречу с кальмаром вида Magnapinna — печально известным bigfin squid.

Этот кальмар впечатляет своими щупальцами, длина которых может достигать восьми метров, а форма тела напоминает пришельцев из научной фантастики. До недавнего времени такие существа существовали почти исключительно в легендах подводных исследований.

"Мы и представить себе не могли, что подобное существо окажется здесь, на столь значительной глубине", — подчеркнул морской биолог Центра.

Тайны продолжают возвращаться

Обе эти встречи — с кокосовым крабом и кальмаром Magnapinna — напомнили учёным о том, как мало мы знаем о жизни на Земле. Даже в эпоху спутников, дронов и ИИ остаются уголки планеты, где возможно настоящее открытие. Неожиданные встречи с давно забытыми или малоизученными видами вдохновляют исследователей продолжать поиск, несмотря на сложности и ограничения.

И, возможно, именно такие находки в будущем станут сигналом к пересмотру нашего отношения к природе. Ведь то, что мы считаем исчезнувшим, может быть живым — просто скрытым от глаз.

Уточнения

О́стров — участок суши в океане, море, озере или на реке, окружённый со всех сторон водой и постоянно возвышающийся над водой даже в период наибольшего прилива.

