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Почему мы выжили: как 70 000 лет назад человечество изменилось навсегда

Социальные связи спасли человечество — и запустили глобальную экспансию
3:21
Наука

Современное человечество обязано своим существованием ряду событий, произошедших около 70 000 лет назад. Именно в этот период на африканском континенте произошло решающее изменение, которое навсегда повлияло на эволюцию Homo sapiens. Оттуда начинается путь, который привёл к нашему сегодняшнему доминированию на планете.

Австралопитек Люси
Фото: Pressebilder Neanderthal Museum by Neanderthal-Museum, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Австралопитек Люси

Согласно генетическим данным, все современные неафриканские популяции происходят от небольшой группы людей, покинувших Африку около 50 000 лет назад.

Однако археологические находки показывают, что Homo sapiens появлялись за пределами Африки и раньше, хотя учёные продолжают спорить о точных датах и принадлежности тех останков. Тем не менее, именно последняя волна миграции оказалась наиболее успешной и массовой — и она стала возможной благодаря ряду факторов.

Одним из ключевых триггеров стали климатические изменения в самой Африке. Примерно 70 000 лет назад условия на континенте резко изменились: стали более разнообразными и контрастными. Группы людей, жившие в саваннах, были вынуждены адаптироваться к новым условиям — от густых тропических лесов до засушливых пустынь. Эта экологическая нестабильность вынудила человеческие популяции стать универсальнее, умнее и изобретательнее.

Универсальность стала новой нормой. Люди научились выживать в разных климатических условиях, использовать разнообразные природные ресурсы, изготавливать более сложные орудия и строить укрытия. Но ещё более важным фактором стало развитие социальных и коммуникационных связей.

Чем плотнее были контакты между различными человеческими группами, тем активнее происходил обмен знаниями, идеями и генами. Этот взаимный обмен усиливал креативность и ускорял адаптационные процессы. Изолированные группы быстро вырождались или погибали, а те, кто поддерживал связи и взаимодействовал, получали эволюционные преимущества.

Этот период также называют "когнитивной революцией". Именно тогда появились зачатки символического мышления, языка, искусства, сложных общественных структур. Это позволило людям работать в группах, делиться опытом и формировать коллективные стратегии выживания.

Все эти изменения создали предпосылки для последнего и самого значительного выхода человека из Африки. Благодаря универсальности и способности к сотрудничеству, эти группы сумели адаптироваться к условиям Ближнего Востока, Азии, а позже — Европы и даже Австралии.

Таким образом, 70 000 лет назад человечество стало не просто физически выносливым, а интеллектуально и социально развитым. Мы выжили не потому, что были сильнее, а потому, что стали сплочённее, изобретательнее и способнее к объединению. И именно это сделало возможным наше существование сегодня. Язвительная шутка философа Владимира Соловьева «Человек произошел от обезьяны, следовательно, будем любить друг друга» приобретает новый оттенок.

Уточнения

Когнитивная революция — интеллектуальное движение, возникшее в 1950-х годах как междисциплинарное исследование мышления и других познавательных процессов, в которых они рассматривались как процессы переработки информации. Позже оно стало известно под общим термином «когнитивная наука».

Влади́мир Серге́евич Соловьёв (16 [28] января 1853, Москва — 31 июля [13 августа] 1900, Узкое) — русский религиозный мыслитель, мистик, поэт и публицист, литературный критик, преподаватель; почётный академик Императорской Академии наук по разряду изящной словесности (1900).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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