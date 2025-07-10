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Возможное столкновение с Сатурном: зафиксирована вспышка на кольцеобразном гиганте

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Наука

Сенсационное событие может вскоре войти в историю астрономии: впервые в новейшей истории наблюдений зафиксирована возможная вспышка от столкновения с Сатурном.

Звездное пространство
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Звездное пространство

Согласно оценкам учёных, примерно семь объектов в год — будь то астероиды или кометы — могут сталкиваться с газовым гигантом. Однако до сих пор ни один из таких инцидентов не был задокументирован визуально.

Ситуация изменилась благодаря Марио Ране, сотруднику NASA и астроному-любителю, участвующему в проекте DeTeCt. Этот проект объединяет энтузиастов, использующих специализированное программное обеспечение для анализа изображений Юпитера и Сатурна в поисках кратковременных вспышек — характерных признаков столкновений с космическими телами.

5 июля 2025 года Рана зафиксировал вспышку на диске Сатурна, которая может быть результатом удара. Однако, как подчеркивают специалисты, одного наблюдения недостаточно для официального признания события. Согласно протоколу, необходимо как минимум два независимых подтверждения вспышки, зафиксированных с разных телескопов и в разных местах. Над этим сейчас работает команда под руководством Рикардо Уэсо из Университета Страны Басков.

Особенно важно, чтобы астрономы — в том числе и любители — проверили свои данные, если они вели съёмку Сатурна 5 июля между 9:00 и 9:15 по Гринвичу. Именно этот временной интервал может содержать дополнительные доказательства события. Ли Флетчер из Лестерского университета подчёркивает: без независимого подтверждения вспышка останется лишь гипотезой.

Марк Норрис из Университета Центрального Ланкашира также считает, что в архивах астрономов-любителей могут храниться ещё непроанализированные записи, которые помогут подтвердить столкновение. Это пример того, как гражданская наука и профессиональная астрономия всё чаще работают рука об руку, открывая новые горизонты в изучении космоса.

Даже в случае подтверждения, объём научной информации будет ограничен. Как объясняют учёные, идеальный сценарий — это предварительное обнаружение объекта, что позволяет заранее настроить оборудование и получить подробные данные до, во время и после столкновения. Так было в 1994 году с кометой Шумейкера-Леви 9, которая столкнулась с Юпитером. Тогда астрономы заранее знали о траектории тела и смогли наблюдать процесс в реальном времени — впервые в истории.

Нынешний случай с Сатурном — важный шанс приблизиться к аналогичным достижениям. Если вспышка подтвердится, это будет первый в истории визуально зафиксированный удар по Сатурну, а также свидетельство, что даже самые далёкие и массивные планеты подвержены космическим ударам, которые можно наблюдать с Земли — пусть и невооружённым глазом.

Уточнения

Сату́рн — шестая планета по удалённости от Солнца и вторая по размерам планета в Солнечной системе после Юпитера (с которым раз в 20 лет вступает в «Великое соединение» и состоит в т.н. «резонансах 2:5 и 2:3») и чуть менее 1/3 от него по весу.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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