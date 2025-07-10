Экзопланета 'Жаждущая смерти': как звезда буквально разрывает её на части

Астрономы впервые зафиксировали влияние планеты на звезду

3:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы сделали поразительное открытие: они зафиксировали экзопланету, которая буквально разрушается на глазах. Планета, получившая неофициальное прозвище "Жаждущая смерти", находится в системе звезды HIP 67522, и учёные наблюдают, как она теряет свою атмосферу под натиском мощных вспышек звёздного излучения.

Фото: https://webbtelescope.org/contents/media/images/2023/139/01H9R88HG8YXRMARWZ5B1YDT27 by NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI) Science: Nikku Madhusudhan (IoA), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Экзопланета K2-18 b

Это первый случай, когда удалось зафиксировать прямое взаимодействие планеты и её звезды, при котором планета не просто страдает от активности звезды, но и сама провоцирует её поведение.

Экзопланета HIP 67522 b совершает полный оборот вокруг своей звезды всего за семь дней. Она расположена настолько близко, что подвергается непрерывному воздействию экстремального излучения. Родительская звезда, по массе превышающая Солнце и отличающаяся меньшей температурой, при этом моложе — ей всего 17 миллионов лет. В столь раннем возрасте звезда особенно активна, выбрасывая мощные вспышки, которые и стали объектом наблюдений.

Эти вспышки несут разрушительную силу: они разрушают атмосферу планеты, уменьшая её массу и размеры. Учёные предполагают, что в будущем HIP 67522 b может трансформироваться в объект, похожий на Нептун — с меньшими размерами и другой плотностью. По предварительным расчётам, этот процесс займёт около 100 миллионов лет.

Для изучения явления была задействована космическая обсерватория TESS, зафиксировавшая характерные вспышки. Затем орбитальный телескоп Cheops подтвердил результаты, наблюдая за транзитом планеты и зафиксировав 15 вспышек, направленных в сторону Земли. Именно в моменты, когда планета проходила перед звездой, происходили наиболее яркие выбросы.

Что особенно поразительно — учёные предполагают, что сама планета влияет на активность звезды, и не просто пассивно её поглощает. Согласно моделям, HIP 67522 b может взаимодействовать с магнитным полем звезды, поглощая его энергию и отражая её обратно в виде магнитных волн, которые запускают новые вспышки. Это создаёт замкнутый цикл разрушения, где жертва ускоряет собственную гибель.

Астрономы отмечают, что уровень радиации, получаемой планетой, в шесть раз превышает ожидаемый — что указывает на экстремальные условия в системе. Наблюдения за подобными явлениями дают важную информацию о формировании и эволюции планетарных систем, особенно в ранние периоды жизни звёзд.

В будущем учёные планируют использовать другие инструменты для анализа подобных объектов в разных длинах волн, включая ультрафиолет и инфракрасное излучение. Особые надежды возлагаются на миссию Plato, которая будет изучать солнцеподобные звёзды и фиксировать даже слабые вспышки, расширяя понимание динамики между звёздами и их планетами.

Открытие HIP 67522 b стало важным шагом в астрономии: оно показывает, что даже сравнительно небольшие планеты могут активно участвовать в жизни своей звезды — и платить за это разрушением.

Уточнения

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō — «вне», «снаружи»), или внесолнечная планета,— планета, находящаяся за пределами Солнечной системы.

