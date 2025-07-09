Торфяники Арктики: что скрывает их стремительный рост за 40 лет

Расширение торфяников в Арктике: что это значит для планеты

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование британских ученых представило доказательства значительного расширения торфяников в канадской и европейской Арктике за последние четыре десятилетия.

Фото: commons.wikimedia.org by Uuuuuulya, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Гляциолог и мерзлотовед В. следует к месту своей работы. Архипелаг Шпицберген, август’21

К такому заключению они пришли, проанализировав спутниковые снимки, данные, полученные с дронов, и результаты полевых исследований. Торфяники, как известно, играют роль хранилищ огромных объемов углерода.

Торфяники представляют собой переувлажненные экосистемы с дефицитом кислорода, что замедляет процесс разложения растительности и приводит к ее накоплению в виде слоев. Благодаря этому уникальному процессу, углерод задерживается в торфяниках, не попадая в атмосферу.

Уже давно известно, что Арктика нагревается быстрее, чем другие регионы планеты. За последние 40 лет температура воздуха здесь поднялась на четыре градуса, что способствовало озеленению региона и росту растений, в том числе и за счет расширения торфяников.

Рост площади торфяников имеет двойственный эффект. С одной стороны, он замедляет изменение климата, с другой — ускорение потепления может привести к их высыханию и выбросу накопленного углерода в атмосферу.

Исследование охватывало 16 арктических участков, данные по которым сравнивались за периоды 1985-1995 гг. и 2015-2020 гг. Результаты показали увеличение площади торфяников в некоторых областях, где наблюдалось повышение летних температур, например, на Шпицбергене, как указано в журнале Communications Earth & Environment.

Несмотря на то, что торфяники занимают всего 3% суши, они содержат около 600 млрд тонн углерода, что превышает запасы углерода даже в лесах. В настоящее время они функционируют как природные фильтры, но с увеличением частоты периодов жары в результате изменения климата эта функция может быть нарушена.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).

