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Птицы, кольцевание и будущее: что будет, если система рухнет

Охотники и учёные бьют тревогу: кольцевание птиц на грани исчезновения
2:55
Наука

Уже более века Центр кольцевания птиц использует небольшие металлические метки для идентификации пернатых обитателей Северной Америки. Ежегодно орнитологи и биологи отправляют в Центр тысячи сообщений об обнаруженных ими маркированных птицах. Это позволяет организации отслеживать передвижения и численность птиц, начиная от воробьев и заканчивая ястребами.

Тетерев
Фото: flickr.com by Ron Knight, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Тетерев

В условиях глобального сокращения популяций птиц, практика кольцевания становится ключевым инструментом для сохранения видов и мониторинга изменений в их численности. Она также играет важную роль в разработке правил и ограничений для охоты на водоплавающих птиц. Охотники, как никто другой, активно сообщают о найденных кольцах и ценят полученную информацию.

"Для охотника это настоящий трофей", — говорит охотник на уток из Арканзаса Расти Кризи.

Однако существование этой системы находится под угрозой. Центр является частью Экологической миссии Геологической службы США, масштабной экологической программы, финансирование которой в соответствии с предложенным бюджетом на 2026 год может сократиться с 293 миллионов долларов до 29 миллионов долларов. Такая перспектива вызывает обеспокоенность у многих охотников.

"Сама мысль о возможной потере этой системы вызывает у меня отвращение", — признается Эрик Паттерсон, охотник на уток из Алабамы.

Марк Линдберг, биолог, специализирующийся на изучении дикой природы, уверен, что такие сокращения приведут к долгосрочным негативным последствиям.

"Мы рискуем превратиться из лидера в области управления популяциями водоплавающих птиц в одну из самых отстающих стран", — отмечает он.

Данные, собранные благодаря кольцеванию, помогают ученым отслеживать изменения в популяциях птиц и устанавливать правила охоты. Рэмси Рассел, охотник на уток из Миссисипи, подчеркивает, что Центр внес огромный вклад в управление популяциями водоплавающих птиц, создав систему, которой "завидует весь мир".

Центр также отвечает за выдачу разрешений исследователям и орнитологам, занимающимся кольцеванием птиц в США, поскольку отлов и содержание птиц в неволе регулируется законом. Центр располагает полевой станцией с базой данных, содержащей информацию о миллионах окольцованных птиц за более чем сто лет, пишет nytimes.

"Сообщения охотников о кольцевании птиц — одна из лучших программ гражданской науки", — утверждает Брэд Бортнер, биолог, посвятивший 30 лет своей карьеры Службе охраны рыбных ресурсов и диких животных США.

Уточнения

Орнитоло́гия (от др.-греч. ὄρνις, род. п. ὄρνιθος — «птица» и λόγος — «учение», «слово», буквально — «наука о птицах») — раздел зоологии позвоночных, изучающий птиц, их эмбриологию, морфологию, физиологию, экологию, систематику и географическое распространение. Термин «орнитология» введён итальянским натуралистом У. Альдрованди в конце XVI века.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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