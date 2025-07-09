Сюрприз от спутника: как Луна сократит 9 июля на 1,6 миллисекунды

Эффект короткого дня: учёные раскрыли связь между Луной и скоростью вращения Земли

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Если вам покажется, что 9 июля пролетит быстрее обычного из-за обилия дел, то, по мнению ученых, причина кроется в определенном научном феномене.

Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky is licensed under National Aeronautics and Space Administration Ночь

Эксперты объясняют, что этим летом Земля неожиданно увеличила скорость вращения из-за позиции Луны.

Смещение Луны ближе к полюсам привело к ускорению вращения нашей планеты в текущем месяце. Из-за этого вращения, в среду обычные 24 часа сократятся на 1,3-1,6 миллисекунды, что приведет к самой короткой суткам за всю историю наблюдений.

Оказывается, вращение нашей планеты подвержено изменениям.

Как утверждают специалисты, 9 июля может стать днем, имеющим особое значение в истории человечества. По данным Международной службы вращения Земли и систем отсчета (IERS), 22 июля и 5 августа также ожидаются аномально короткими.

Эта организация отвечает за обработку отрицательной високосной секунды, которая возникнет в результате этой серии укороченных дней. Это повлечет за собой первую в своем роде коррекцию времени на часах, которая ожидается в 2029 году.

Дункан Агнью, геофизик из Океанографического института Скриппса, отметил, что это беспрецедентная ситуация, имеющая большое значение.

Он добавил, что изменение во вращении Земли хоть и незначительно, но примечательно, и является еще одним свидетельством необычности нашего времени, пишет nypost.

Уточнения

Фено́мен (от греч. φαινόμενον — «являющееся, явление») — термин, в общем смысле означающий явление, данное в чувственном созерцании. В естественной науке под феноменом понимается наблюдаемое явление или событие. Также фено́ме́н — необычное явление, редкий факт; то, что трудно постичь.



