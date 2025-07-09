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Секреты Западной Антарктиды: под льдами скрыты вулканы, готовые к извержениям

Западная Антарктида под угрозой: таяние льда и вулканическая активность
0:47
Наука

В Антарктиде, России, Новой Зеландии и Северной Америке могут начать извергаться вулканы из-за таяния ледников.

Вулкан
Фото: https://commons.wikimedia.org by Brian Snelson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вулкан

По мнению учёных, сокращение ледяного покрова снижает давление на магматические очаги, что увеличивает вероятность извержений.

Особое волнение у исследователей вызывает Западная Антарктида, где под толщей льда находится более 100 вулканов.

По мере таяния ледников в ближайшие десятилетия риск мощных извержений будет расти. Такие процессы могут затронуть и вулканические системы в других частях света.

После окончания последнего ледникового периода, как считают учёные, вулканы начали извергаться чаще и интенсивнее.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. ἀντί — «против» и ἄρκτος — «Медведица», отсюда вообще — «север») — континент, расположенный на самом юге Земли.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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