Секреты Западной Антарктиды: под льдами скрыты вулканы, готовые к извержениям

В Антарктиде, России, Новой Зеландии и Северной Америке могут начать извергаться вулканы из-за таяния ледников.
По мнению учёных, сокращение ледяного покрова снижает давление на магматические очаги, что увеличивает вероятность извержений.
Особое волнение у исследователей вызывает Западная Антарктида, где под толщей льда находится более 100 вулканов.
По мере таяния ледников в ближайшие десятилетия риск мощных извержений будет расти. Такие процессы могут затронуть и вулканические системы в других частях света.
После окончания последнего ледникового периода, как считают учёные, вулканы начали извергаться чаще и интенсивнее.
Антаркти́да (от греч. ἀντί — «против» и ἄρκτος — «Медведица», отсюда вообще — «север») — континент, расположенный на самом юге Земли.
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