Секреты Западной Антарктиды: под льдами скрыты вулканы, готовые к извержениям

Западная Антарктида под угрозой: таяние льда и вулканическая активность

0:47 Your browser does not support the audio element. Наука

В Антарктиде, России, Новой Зеландии и Северной Америке могут начать извергаться вулканы из-за таяния ледников.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Brian Snelson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вулкан

По мнению учёных, сокращение ледяного покрова снижает давление на магматические очаги, что увеличивает вероятность извержений.

Особое волнение у исследователей вызывает Западная Антарктида, где под толщей льда находится более 100 вулканов.

По мере таяния ледников в ближайшие десятилетия риск мощных извержений будет расти. Такие процессы могут затронуть и вулканические системы в других частях света.

После окончания последнего ледникового периода, как считают учёные, вулканы начали извергаться чаще и интенсивнее.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. ἀντί — «против» и ἄρκτος — «Медведица», отсюда вообще — «север») — континент, расположенный на самом юге Земли.

