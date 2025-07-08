Монстры не из-за капризов: как гены влияют на плач младенцев — учёные разоблачили мифы

Учёные доказали, что склонность младенцев к плачу чаще всего определяется генетикой.
Исследователи провели анализ. Они обратили внимание на факторы сна и плача у детей: данные получали через анкетирование родителей детей в возрасте от 2 до 5 месяцев.
Это первый исследование, которое определяло и воздействие внешних факторов на плач детей.
Длительность плача ребёнка оказалась наиболее зависимой от генетических факторов — на 50-70 процентов случаев длительного плача (в зависимости от возраста ребенка) влияла наследственность малыша.
Плач — одна из психофизиологических реакций человека, для которой характерно чрезвычайно повышенное выделение из его глаз особой секреции — слёз; плач сопровождается резким повышением кровяного давления и дыхания, непроизвольными сокращениями окологлазных и надбровных мышц лица, а также напряжением мышц шейно-плечевого отдела.
450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.