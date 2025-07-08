Монстры не из-за капризов: как гены влияют на плач младенцев — учёные разоблачили мифы

Долгий плач младенцев: генетика или капризы? Разоблачаем мифы

0:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные доказали, что склонность младенцев к плачу чаще всего определяется генетикой.

Фото: commons.wikimedia.org by NixonJoseph2018, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Младенец

Исследователи провели анализ. Они обратили внимание на факторы сна и плача у детей: данные получали через анкетирование родителей детей в возрасте от 2 до 5 месяцев.

Это первый исследование, которое определяло и воздействие внешних факторов на плач детей.

Длительность плача ребёнка оказалась наиболее зависимой от генетических факторов — на 50-70 процентов случаев длительного плача (в зависимости от возраста ребенка) влияла наследственность малыша.

Уточнения

Плач — одна из психофизиологических реакций человека, для которой характерно чрезвычайно повышенное выделение из его глаз особой секреции — слёз; плач сопровождается резким повышением кровяного давления и дыхания, непроизвольными сокращениями окологлазных и надбровных мышц лица, а также напряжением мышц шейно-плечевого отдела.

