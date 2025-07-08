Вы не поверите, но популярные пароли угрожают вашей безопасности — вот что нужно знать

Самый популярный пароль в мире: как он угрожает вашим данным и что с этим делать

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Практически каждый человек сталкивался с небезопасным паролем. Но насколько легко его угадать?

Фото: pxhere.com by Неизвестный фотограф, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Клавиатура ноутбука

Инфографика от Маркуса Лу из Visual Capitalist демонстрирует 25 самых популярных в мире паролей.

Данные для этой визуализации взяты из NordPass, который проанализировал самые используемые пароли, основываясь на базе данных утечек, объемом 2,5 ТБ.

Цифры остаются лидерами. Самый популярный пароль, "123456", был использован более 3 миллионов раз в исследованном NordPass наборе данных. Шесть из десяти самых популярных паролей состоят только из цифр, что показывает, насколько популярны простые числовые комбинации. Хакеры могут подобрать такие пароли методом перебора за считанные секунды.

Кроме цифр, пользователи часто используют комбинации клавиш, такие как "qwerty", или простые слова вроде "пароль" и "секрет". Их легко запомнить, но и взломать так же просто. Варианты вроде "Password" или "password1" мало отличаются по уровню безопасности.

Как создать надежный пароль? NordPass советует использовать пароль длиной не менее 20 символов, содержащий заглавные и строчные буквы, цифры и специальные символы (@#$%). Некоторые браузеры предлагают сгенерировать надежный пароль.

NordPass также рекомендует не использовать один и тот же пароль для разных аккаунтов. Если один аккаунт взломан, другие с тем же паролем также окажутся под угрозой, пишет Zero Hedge.

Уточнения

Изначально хакерами называли программистов, которые исправляли ошибки в программном обеспечении каким-либо быстрым или элегантным способом; слово hack пришло из лексикона хиппи, в русском языке есть идентичное жаргонное слово «врубаться» или «рубить в …».

