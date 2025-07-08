Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Расхламление квартиры по зонам: как восстановить порядок за 1 день
Как защитить себя от жары: советы по сохранению здоровья и комфорта
Круизный этикет: 15 способов испортит круиз быстрее шторма — список привычек
Какие растения размножать в июле
Российских туристов назвали угрозой нацбезопасности Абхазии: новый скандал
Владение кошкой связано с пользой для здоровья и риском аллергии — мнение специалистов
Как делать становую тягу с идеальной техникой, чтобы установить новые личные рекорды?
Чешские врачи подтвердили: рыбий жир ускоряет заживление ран и увлажняет кожу
Как технологии делают авто безопаснее — и дороже в ремонте

Любовь как наука: как гены, запах и гормоны формируют крепкие отношения

Не с первого взгляда, а с первого вдоха: запах важнее внешности
3:15
Наука

Исследования показывают, что влечение часто начинается с запаха, а не с внешности. При этом обоняние улавливает информацию о генах главного комплекса гистосовместимости (MHC) — они участвуют в иммунной защите организма.

Любовь
Фото: unsplash.com by Christiana Rivers christiana, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Любовь

Мы подсознательно предпочитаем партнёров, чей генетический профиль максимально отличается от нашего, что повышает шансы на рождение более здорового потомства. Об этом на сайте Наука.рф рассказывает научный сотрудник Южного научного центра РАН, кандидат биологических наук Ольга Арамова.

Такой механизм природного отбора помогает сформировать прочную физиологическую и эмоциональную связь.

Генетическая совместимость — залог гармонии в браке?

На долгосрочные отношения влияет не только характер, но и набор генов:

Ген-переносчик серотонина влияет на удовлетворённость отношениями. Пары с одинаковыми вариантами этого гена чаще испытывают согласие и спокойствие, реже ссорятся.

Ген рецептора вазопрессина ассоциируется с моногамным поведением: его носители чаще склонны к стабильным отношениям.

Это не означает, что любовь — это математика, но показывает: биология может формировать склонности и поведенческие паттерны.

Химия чувств: гормоны, которые создают любовь и привязанность

Любовь можно условно представить как работу биологической "аптечки":

Дофамин — гормон удовольствия и "искры" в начале влюблённости;

Окситоцин — усиливает доверие и формирует чувство близости, особенно при прикосновениях и объятиях;

Эндорфины — создают ощущение покоя, защищённости и тепла;

Общение с близкими снижает тревожность, успокаивает миндалину мозга и активирует префронтальную кору, ответственную за рациональные решения и долгосрочное планирование.

От страсти к глубокой привязанности: как меняется любовь

Интенсивная влюблённость — это биохимический шторм, который обычно длится 18-24 месяца. В это время доминирует дофамин.

Когда эйфория уходит, многие пары путают это с "угасанием чувств". На самом деле начинается следующий, более глубокий этап, в котором важную роль играют окситоцин и серотонин. Именно они формируют настоящую близость, доверие и стабильную привязанность.

Понимание этой эволюции чувств помогает укрепить отношения и пройти через "плато" без разочарования.

Общие цели — основа живой и устойчивой семьи

Эксперты подчёркивают: универсального рецепта счастливой семьи нет, но есть принципы, которые работают:

  • обсуждение общих ценностей и взаимных ожиданий;
  • формулирование совместных целей, включая воспитание, карьеру, отдых;
  • комфорт и интерес — базовые условия для обоих партнёров;
  • синхронное развитие и готовность меняться — важны для преодоления кризисов.

Семья — это не константа, а динамичный союз, в котором любовь — это не только чувство, но и биология, психология и осознанный выбор.

Уточнения

Дофами́н (допами́н, DA) — гормон и нейромедиатор. Синтезируется из L-ДОФА. В дальнейшем из дофамина может синтезироваться норадреналин.

Окситоцин — нейропептид и пептидный гормон паравентрикулярного и супраоптического ядер гипоталамуса, который транспортируется в заднюю долю гипофиза, где накапливается (депонируется) и выделяется в кровь. Имеет олигопептидное строение.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Чай из листьев вишни: польза, вред и способ приготовления
Еда и рецепты
Чай из листьев вишни: польза, вред и способ приготовления
Ближний свет днём по-прежнему обязателен: ПДД 2025 и штраф 500 рублей
Авто
Ближний свет днём по-прежнему обязателен: ПДД 2025 и штраф 500 рублей Аудио 
Пешеходы и водители: кто на самом деле прав на переходах
Авто
Пешеходы и водители: кто на самом деле прав на переходах Аудио 
Популярное
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье

450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.

Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
Огородники сообщили: редис и лук исчезают рядом с укропом
Не сажайте укроп рядом с этим овощем — останетесь без урожая
Выглядит как море, а внутри — триллионы тонн яда: почему Чёрное опасней всех
Неубиваемые, как самураи: 7 японских машин, которые не сдаются даже в России
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Любишь полный бак — готовься к пустому кошельку: что точно не стоит делать на АЗС
Забудьте про шашлык из свинины: неожиданный герой мангала — проверенный способ удивить гостей
Летний перекус из кабачков, который все просят на повтор
Летний перекус из кабачков, который все просят на повтор
Последние материалы
Расхламление квартиры по зонам: как восстановить порядок за 1 день
Как защитить себя от жары: советы по сохранению здоровья и комфорта
Круизный этикет: 15 способов испортит круиз быстрее шторма — список привычек
Какие растения размножать в июле
Российских туристов назвали угрозой нацбезопасности Абхазии: новый скандал
Владение кошкой связано с пользой для здоровья и риском аллергии — мнение специалистов
Как делать становую тягу с идеальной техникой, чтобы установить новые личные рекорды?
Чешские врачи подтвердили: рыбий жир ускоряет заживление ран и увлажняет кожу
Как технологии делают авто безопаснее — и дороже в ремонте
Как определить качество молока дома без лаборатории
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.