Любовь как наука: как гены, запах и гормоны формируют крепкие отношения

Не с первого взгляда, а с первого вдоха: запах важнее внешности

3:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследования показывают, что влечение часто начинается с запаха, а не с внешности. При этом обоняние улавливает информацию о генах главного комплекса гистосовместимости (MHC) — они участвуют в иммунной защите организма.

Фото: unsplash.com by Christiana Rivers christiana, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Любовь

Мы подсознательно предпочитаем партнёров, чей генетический профиль максимально отличается от нашего, что повышает шансы на рождение более здорового потомства. Об этом на сайте Наука.рф рассказывает научный сотрудник Южного научного центра РАН, кандидат биологических наук Ольга Арамова.

Такой механизм природного отбора помогает сформировать прочную физиологическую и эмоциональную связь.

Генетическая совместимость — залог гармонии в браке?

На долгосрочные отношения влияет не только характер, но и набор генов:

Ген-переносчик серотонина влияет на удовлетворённость отношениями. Пары с одинаковыми вариантами этого гена чаще испытывают согласие и спокойствие, реже ссорятся.

Ген рецептора вазопрессина ассоциируется с моногамным поведением: его носители чаще склонны к стабильным отношениям.

Это не означает, что любовь — это математика, но показывает: биология может формировать склонности и поведенческие паттерны.

Химия чувств: гормоны, которые создают любовь и привязанность

Любовь можно условно представить как работу биологической "аптечки":

Дофамин — гормон удовольствия и "искры" в начале влюблённости;

Окситоцин — усиливает доверие и формирует чувство близости, особенно при прикосновениях и объятиях;

Эндорфины — создают ощущение покоя, защищённости и тепла;

Общение с близкими снижает тревожность, успокаивает миндалину мозга и активирует префронтальную кору, ответственную за рациональные решения и долгосрочное планирование.

От страсти к глубокой привязанности: как меняется любовь

Интенсивная влюблённость — это биохимический шторм, который обычно длится 18-24 месяца. В это время доминирует дофамин.

Когда эйфория уходит, многие пары путают это с "угасанием чувств". На самом деле начинается следующий, более глубокий этап, в котором важную роль играют окситоцин и серотонин. Именно они формируют настоящую близость, доверие и стабильную привязанность.

Понимание этой эволюции чувств помогает укрепить отношения и пройти через "плато" без разочарования.

Общие цели — основа живой и устойчивой семьи

Эксперты подчёркивают: универсального рецепта счастливой семьи нет, но есть принципы, которые работают:

обсуждение общих ценностей и взаимных ожиданий;

формулирование совместных целей, включая воспитание, карьеру, отдых;

комфорт и интерес — базовые условия для обоих партнёров;

синхронное развитие и готовность меняться — важны для преодоления кризисов.

Семья — это не константа, а динамичный союз, в котором любовь — это не только чувство, но и биология, психология и осознанный выбор.

Уточнения

Дофами́н (допами́н, DA) — гормон и нейромедиатор. Синтезируется из L-ДОФА. В дальнейшем из дофамина может синтезироваться норадреналин.



Окситоцин — нейропептид и пептидный гормон паравентрикулярного и супраоптического ядер гипоталамуса, который транспортируется в заднюю долю гипофиза, где накапливается (депонируется) и выделяется в кровь. Имеет олигопептидное строение.

