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Из-под церкви вышел языческий бог: археологи увидели его лик — он был скрыт под землёй 1500 лет

Археологи нашли мраморную голову II века под базиликой в Риме
Наука

В Риме археологи сделали находку, которая напоминает о столкновении двух эпох — языческой и христианской. Во время раскопок под базиликой Санто-Стефано, построенной в V веке, была обнаружена крупная мраморная голова, предположительно принадлежавшая древнеримскому богу или философу.

Скульптура
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скульптура

Находка сделана на территории археологического парка Томбе-ди-Виа-Латина, который располагается вдоль знаменитой Аппиевой дороги. Исследователи считают, что статуя была создана во II веке н. э., но позднее использована повторно — её фрагменты стали частью конструкции христианского храма, что само по себе крайне символично.

Из-под земли показалась борода

Первыми из земли показались вьющиеся локоны. Археологи заметили, как мраморные пряди пробиваются сквозь слой почвы и раствора. Постепенно была извлечена вся голова — резной мрамор с богатой детализацией, особенно в области волос и бороды.

"Даже после столетий захоронения и воздействия известкового раствора скульптура сохранилась удивительно хорошо", — отметили специалисты археологического парка.

Судя по размеру, голова больше натуральной величины. У неё суровое выражение лица, что типично для изображений верховных божеств или философов. Возможно, это был Юпитер, Серапис или иной почитаемый персонаж античного мира. Точная идентификация пока невозможна, но исследователи не исключают появления дополнительных подсказок по мере реставрации.

Рим между двумя мирами

Факт повторного использования языческой статуи в фундаменте христианской базилики говорит о многом. Археологи подчеркивают: подобная практика была довольно распространённой в позднеантичный период — с IV по VI века — когда христианство вытесняло старую религиозную систему, но материальные следы прошлого ещё активно использовались.

Возможно, статую не уничтожили полностью именно потому, что она была слишком ценной с художественной точки зрения. Или же это был способ "подчинить" прежние верования, символически встроив их в новые религиозные структуры.

"Каждая такая находка — это ключ к пониманию того, как происходила культурная трансформация в Римской империи", — отметили представители Центрального института рестораторов.

Новый дом для древнего артефакта

После извлечения статую перевезли в Матеру — итальянский город, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Там она передана в распоряжение Центрального института рестораторов (ICR), где проходит профессиональную реставрацию. К работе привлечены студенты Scuola di Alta Formazione per il Restauro, которые участвуют в создании технической документации и проводят диагностику артефакта.

Основная задача реставраторов — восстановить физическую целостность головы и выяснить её первоначальное назначение. Возможно, статуя была частью культового сооружения, а может — стояла в общественном месте, выполняя декоративную или философскую функцию.

Особое внимание уделяется известковому раствору, покрывающему часть лица. При его бережном удалении есть шанс обнаружить надписи или символику, способные указать на точную личность изображённого.

Лицо римского прошлого

История этой головы — это история самого Рима, города, в котором пласты культуры буквально наслаиваются друг на друга. Сначала языческий имперский центр, затем христианская столица, затем объект паломничества и археологических раскопок. Каменное лицо, пролежавшее под фундаментом церкви полторы тысячи лет, теперь смотрит на нас как свидетель эпохи, когда боги уступали место святым, а мрамор — растворялся в извести.

Уточнения

Археоло́гия — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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