Учёные открыли новый вид гольяна, которому грозит исчезновение

Современные исследования раскрыли тайну нового вида гольяна: его уникальность удивляет

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН и Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН описали новый вид гольяна, который был замечен еще в 1930-х годах из-за своей географической обособленности.

Фото: wikimedia by Julien Renoult is licensed under Free More info гольян

Однако только современные исследования позволили раскрыть его уникальные черты. Аюкский гольян отличается увеличенным числом чешуй на боковой линии и высокой долей особей с редуцированным числом лучей в брюшных плавниках. Кроме того, он имеет умеренную генетическую дистанцию от близкого вида — адагумского гольяна, который обитает в Кубанском бассейне.

Стабильная температура подземных карстовых вод, около 8 градусов, помогла этому виду пережить климатические изменения. Изоляция и малый размер популяции могли привести к снижению генетического разнообразия и быстрому закреплению мутаций, что способствовало возникновению морфологических отличий.

Популяция нового гольяна обитает в ручье, который летом пересыхает, и уязвима из-за низкого генетического разнообразия. Снижение водности из-за засухи может поставить вид под угрозу исчезновения. Это открытие подчеркивает важность сохранения хрупких экосистем Кавказа, где выходы подземных вод играют ключевую роль в поддержании биоразнообразия, пишет Fishnews.

Уточнения

Голья́ны (лат. Phoxinus) — род мелких, размером не более 20 сантиметров, пресноводных рыб семейства карповых. Окраска у обыкновенного гольяна (Phoxinus phoxinus) пёстрая, а во время нереста — очень яркая. Чешуя некрупная.



